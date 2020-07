Cittadella, una crisi senza fine: contro il Chievo arriva la quinta sconfitta consecutiva

La buona notizia? È ancora in zona playoff. Il problema è che di cattive notizie ce ne sono almeno cinque. Come le sconfitte consecutive: il Cittadella affonda allo stadio "Bentegodi" di Verona, battuto 4-1 dal Chievo.

La partita

Alla prima vera occasione il Cittadella si porta in vantaggio: all'undicesimo minuto di gioco Diaw prima si fa respingere il tiro da Semper e poi serve la palla vagante a Panico, che ringrazia e segna a porta vuota. I granata sembrano poter gestire il vantaggio, ma dopo la mezz'ora Ghiringhelli la combina grossa prendendo due cartellini gialli in otto minuti e lasciando i suoi in inferiorità numerica. Per la gioia dei clivensi, che approfittano del momento per ribaltare il risultato: al minuto 42 Rigione pareggia di testa, e al minuto 46 lo scatenato Vignato sigla il 2-1 con un preciso diagonale. Nella ripresa il Chievo tiene in mano il pallino del gioco e al minuto 64 arriva il terzo gol con Di Noia, il cui tiro - fortunosamente deviato - trafigge Paleari. A calare il poker a un quarto d'ora dal termine è Djordjevic, che raccoglie l'assist al bacio di Renzetti e di testa gonfia la rete.