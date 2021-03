Calcio, domenica da dimenticare per il Padova: pesante Ko contro il Matelica

Una domenica decisamente da dimenticare: il Padova, primo in classifica nel girone B di serie C, perde a sorpresa 4-1 allo stadio Helvia Recina di Macerata contro il Matelica.

La cronaca

I padroni di casa dimostrano sin da subito di essere più in palla degli ospiti, e tra il 18esimo e il 20esimo colpiscono due volte: prima Moretti non sbaglia solo davanti a Vannucchi, e quindi Leonetti trasforma il rigore concesso per fallo di Rossettini su Moretti. Nella ripresa il Padova prova a riaprire dopo tre minuti la partita con Biasci (ben imbeccato da Chiricò), ma l'espulsione di Rossettini dà ulteriore coraggio al Matelica e a Moretti, che trafigge Vannucchi al minuto 61 e al minuto 65 realizzando la tripletta personale.

Il tabellino

MATELICA-PADOVA 4-1

Reti: Moretti (Ma) al 18' pt, Leonetti (Ma) su rigore al 20' pt, Biasci (Pd) al 3' st, Moretti (Ma) al 16' st e al 20' st

MATELICA (4-3-3): Cardinali; Tofanari (dal 41' st Fracassini), Zigrossi (dal 41' st Magri), De Santis, Di Renzo; Calcagni, Bordo, Pizzutelli (dal 10' st Mbaye); Volpicelli (dal 36' st Peroni), Moretti (dal 41' st Franchi), Leonetti. A disposizione: Martorel, Vitali,Barbarossa, Balestrero, Santamarianova, Maurizii. All. Colavitto

PADOVA (4-3-3): Vannucchi, Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta (dal 24' st Kresic), Ronaldo, Hallfredsson (dal 1' st Jelenic); Chiricò, Nicastro (dal 1' st Paponi), Firenze (dal 13' pt Biasci). A disposizione: Dini, Pelagatti, Andelkovic, Mandorlini M., Vasic, Santini. All. Mandorlini A.

Arbitro: Davide Moriconi di Roma (Trasciatti-Carpi Melchiorre). Quarto uomo Scarpa.

Ammoniti: Pizzutelli, Rossettini, Volpicelli, Ronaldo

Espulsi: Rossettini