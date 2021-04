Calcio, il Padova rialza la testa e batte il Carpi: la promozione in B si giocherà all'ultima giornata

Saranno novanta minuti di fuoco: il Padova batte 0-1 il Carpi, rimane in vetta insieme al Perugia (in vantaggio negli scontri diretti) e si giocherà la promozione domenica 2 maggio all'ultima giornata di campionato.

Vittoria

Dopo la brutta sconfitta con il Modena i biancoscudati rialzano la testa in quel di Carpi: a siglare il gol-vittoria al minuto 61 è Nicastro, che dopo essere entrato in campo da pochi secondi trasforma in oro il primo pallone toccato battendo Pozzi con un missile terra-aria di destro dal limite dell'area piccola. Domenica 2 maggio l'ultimo atto: il Padova giocherà in casa contro la Sambenedettese, il Perugia in trasferta contro la FeralpiSalò.