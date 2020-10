Vittoria con il Pordenone e primo posto in classifica: il Cittadella guarda tutti dall'alto

Verissimo, è ancora troppo presto. Ma anche quest'anno il Cittadella ha le carte in regola per stupire: nel turno infrasettimanale di campionato i granata battono 2-0 il Pordenone tra le mura amiche del "Tombolato" e mantengono il primato solitario in classifica.

La cronaca

Lo spauracchio di giornata aveva il nome di Davide Diaw, ex di turno dal gol facile che è stato però neutralizzato dai suoi ex compagni. A sbloccare il risultato Gargiulo, che a pochi secondi dalla conclusione del primo tempo sfrutta alla perfezione il cross di Cassandro e batte Perisan. Il raddoppio a inizio ripresa con Tavernelli, che con un gran tiro al volo prova la gioia del primo gol in maglia granata.