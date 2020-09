Calcio Padova, il Biancoscudo batte il Frosinone in Coppa Italia e si "regala" la Fiorentina

A sorpresa, e quindi ancor più bella: vittoria esterna per il Padova, che batte il Frosinone (1-3) nella sfida di Coppa Italia passando così al terzo turno, dove affronterà la Fiorentina allo stadio "Franchi" di Firenze.

Vittoria

Convincente successo per i biancoscudati contro una squadra di categoria superiore: i ciocari passano in vantaggio con l'ex Tabanelli, ma un minuto più tardi Della Latta pareggia i conti. Il Padova preme, e va al riposo in doppio vantaggio grazie alle rete di Soleri e ancora Della Latta: nella ripresa i padroni di casa spingono a caccia quantomeno di un 3-3 che però non arriva, e ad esplodere di gioia è il Biancoscudo.