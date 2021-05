Calcio, impresa del Cittadella: espugna Lecce e consolida la permanenza in zona playoff

Un vero e proprio colpaccio in Salento: il Cittadella batte il Lecce e consolida sempre più la sua posizione all'interno della zona playoff.

La partita

La sfida del "Via del Mare" si mette subito bene per i granata, che passano in vantaggio dopo 18 minuti: Rosafio serve D'Urso, il cui sinistro dal limite viene leggermente deviato da Meccariello, diventando così imprendibile per Gabriel. Non si fa però attendere la reazione dei padroni di casa, che dopo nove minuti pareggia i conti con Coda, il cui destro non lascia scampo a Kastrati. A inizio ripresa Rosafio estrae dal cilindo un eurogol accentrandosi e lasciando partire un fantastico sinistro a giro che regala l'1-2 al Cittadella. Il tris viene calato a inizio recupero: cross di Donnarumma per Proia, che secca Gabriel per il definitivo 1-3.