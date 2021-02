Sembra tennis, e invece è calcio: il Padova batte 6-0 il Carpi e torna in testa

Un Biancoscudo straripante: il Padova batte 6-0 il Carpi tra le mura amiche dell'Euganeo e torna in testa alla classifica insieme al Sudtirol.

La cronaca

Al quarto d'ora arriva il vantaggio dei padroni di casa: cross al bacio di Biasci per Chiricò, che anticipa il diretto marcatore e insacca da pochi passi. Il raddoppio, al minuto 38, è opera di Saber, che anticipa Ghion e dal limite batte con un colpo da biliardo Rossini. Nella ripresa il Padova dilaga: il tris viene calato dopo soli 60 secondi con Cissè, che in contropiede (innescato da Chiricò) trafigge Rossini. Il poker arriva invece a metà frazione con Firenze, sempre in contropiede e sempre su assist di Chiricò. Nel finale arrivano il 5-0 e il 6-0, rispettivamente con Santini su rigore e Della Latta.

Il tabellino

PADOVA-CARPI 6-0

Reti: Chiricò (Pd) al 16' pt, Saber (Pd) al 38' pt, Cissè (Pd) al 1' st, Firenze (Pd) al 24' st, Santini (Pd) su rigore al 42' st, Della Latta (Pd) al 45' st

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Pelagatti, Rossettini, Gasbarro (dal 1' st Germano), Curcio; Saber (dal 1' st Della Latta), Ronaldo, Hallfredsson; Chiricò (dal 24' st Jelenic), Cissé (dal 17' st Firenze), Biasci (dal 1' st Santini). A disposizione: Dini, Burigana, Mandorlini M., Vasic, Kresic, Andelkovic, Bifulco. All. Mandorlini A.

CARPI (4-4-2): Rossini; Eleuteri, Venturi (dal 31' st Varoli), Sabotic, Llamas (dal 1' st De Sena); Bellini, Fofana (dal 13' st Ceijas), Ghion, Lomolino; Giovannini (dal 13' st Ferretti), De Cenco (dal 18' st Mastour). A disposizione: Pozzi, Rossi, Offidani, Gozzi, Ridzal, Motoc. All. Foschi

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi (Poma-Cortese). Quarto uomo Kumara

Ammoniti: Gasbarro, Venturi, Ceijas, Pelagatti

Minuti di recuper: pt 0', st 0'