Calcio, è un Padova senza mezze misure: contro la FeralpiSalò cala il poker

Dal pesante Ko all'ampia vittoria: il Padova rialza la testa e batte 4-0 la FeralpiSalò mantenendo la vetta della classifica del girone B di serie C con due punti di vantaggio sul Sudtirol.

La partita

La gara si incanala subito nel migliore dei modi: dopo 8 minuti Chiricò si inventa un eurogol, lasciando partire un sinistro dai 25 metri che termina all'incrocio opposto. Il raddoppio arriva con Ronaldo al minuto 27, ed è un'altra rete da cineteca: il brasiliano parte e percorre 50 metri palla al piede, arriva al limite dell'area e scaglia un diagonale che non dà scampo a De Lucia. Nella ripresa il Padova amministra e cala il tris a metà ripresa con Della Latta, che sfrutta il cross al bacio di Ronaldo e di testa batte De Lucia. Al minuto 69 i Biancoscudati rimangono in dieci per l'espulsione di Curcio ma non si disuniscono, tanto da segnare anche il 4-0: Della Latta ricambia il favore servendo Ronaldo, che dai 22 metri si inventa un destro al volo che non lascia scampo a De Lucia.

Il tabellino

PADOVA-FERALPISALÒ 4-0

Reti: Chiricò (Pd) al 8' pt, Ronaldo (Pd) al 27' pt, Della Latta (Pd) al 22' st, Ronaldo (Pd) al 33' st

PADOVA (4-3-3): Dini; Germano, Pelagatti, Kresic, Curcio; Saber, Ronaldo (dal 38' st Hallfredsson), Della Latta (dal 38' st Mandorlini M.); Chiricò (dal 26' st Gasbarro), Paponi (dal 22' pt Nicastro), Jelenic (dal 26' st Andelkovic). A disposizione: Vannucchi, Santini, Vasic, Biasci. All. Mandorlini A.

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lucia; Bergonzi (dal 37' st Pinardi), Bacchetti, Giani, Rizzo (dal 14' st Brogni); Gavioli (dal 14' st Tulli), Morosini (dal 14' st Hergheligiu), Scarsella; Ceccarelli, Guerra (dal 1' st Miracoli), D'Orazio. A disposizione: Liverani, Farabegoli, Iotti, Petrucci. All. Pavanel

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Perrelli-Del Santo Spataru). Quarto uomo Repace

Ammoniti: Kresic, Ronaldo, Curcio

Espulsi: Curcio