Calcio, è Chiricò-show: la sua tripletta regala la vittoria al Padova contro il Renate

Decisamente un ottimo inizio: il Padova batte 1-3 il Renate nell'andata dei quarti di finale dei playoff di serie C grazie alla tripletta di uno scatenato Chiricò.

La cronaca

Sono i padroni di casa a creare la prima occasione al terzo minuto, con Galuppini che colpisce il palo dopo l'errore in disimpegno di Dini. I biancoscudati non si fanno però intimorire, e al sesto minuto inizia lo show di Chiricò che raccoglie il cross basso di Jelenic e di prima intenzione batte Gemello. Il raddoppio arriva al minuto 23, ed è un'autentica gemma: assist al bacio di Saber, e sul secondo palo Chiri-gol al volo di sinistro non perdona. Il tris viene calato a inizio ripresa, dopo sette minuti, con Chiricò che su calcio di punizione dai 25 metri lascia partire un sinistro a giro che termina a fil di palo per la sua tripletta personale. In pieno recupero il Renate segna il gol della bandiera con Kabashi su rigore. Mercoledì 2 giugno il ritorno allo stadio Euganeo (ore 17.30).

Il tabellino

RENATE-PADOVA 1-3

Reti: Chiricò (Pd) al 6' pt, al 23' pt e al 7' st, Kabashi (Re) al 48' st

RENATE (3-5-2): Gemello; Silva, Damonte, Anghileri; Guglielmotti, Kabashi, Ranieri (dal 1' st Lakti), Vicente (dal 22' st Giovinco), Rada; Galuppini (dal 22' st Burgio), Nocciolini (dal 14' st Maistrello). A disposizione: A disposizione: Bagheria, Giovinco, Langella, Santovito, Magli, Burgio. All. Diana

PADOVA (4-3-3): Dini; Germano, Rossettini, Kresic, Gasbarro; Saber (dal 21' st Ronaldo), Hallfredsson (dal 37' st M. Mandorlini), Della Latta; Chiricò (dal 21' st Bifulco), Biasci (dal 21' st Paponi), Jelenic (dal 33' st Vasic). A disposizione: Vannucchi, Biancon, Firenze, Andelkovic, Pelagatti, Ejesi. All. A. Mandorlini

Arbitro: Federico Longo di Paola (Gualtieri-Salama). Quarto uomo Vigile

Ammoniti: Kabashi

Espulsi: