20 anni senza l'immortale “The Voice” Gildo Fattori

Se ne andò il 2 maggio del 2004, lo stesso giorno di un poker all’Euganeo dei suoi ragazzi contro il Pavia. Era il Padova dei Guidetti, La Grotteria, di Renzo Ulivieri in panchina. Gildo Fattori per ogni tifoso del Padova è stato molto più di una voce, bensì un vero e proprio simbolo indentitario per il tifo e per una città intera. Nato il 18 luglio 1939 a Carmignano sul Brenta, fin da piccolo si distingue per il suo talento vocale e creativo. Sempre presente, è stato l’uomo che ha cullato i sogni di gloria di grandi e piccoli appassionati, sempre al fianco di chiunque, con quella voce da swingman prestata al beat, in grado di tenere alla stessa pagina ogni tifoso nella buona e nella cattiva sorte, abbracciandolo nei pomeriggi di gloria, rassicurandolo nei momenti più duri, colonna sonora dei momenti leggendari vissuti dal 1981 in poi dal biancoscudo tra spareggi a Cremona e a Firenze, campionati su e giù per l'Italia. Tra Appiani ed Euganeo, contro il Real Madrid o il Castel di Sangro, libero di tifare, libero di amare il Calcio Padova e la città di Padova, sapendo apprezzare l'insostenibile meraviglia che solo tifare Padova regala. Lui c’è sempre stato ed oggi, a vent’anni di distanza, c’è ancora nel cuore e nell'anima di ogni supporter, figlio di una squadra che guarda al passato con dolce nostalgia e vuole tornare a vivere il presente con quel sorriso smagliante e sempre pronto alla battuta del grande The Voice.

Questo il ricordo del Padova dal suo sito:

Il 2 Maggio 2004 ci lasciava Gildo Fattori. Nato a Carmignano di Brenta il 18 luglio 1939, “The Voice” è stato cantante, giornalista, addetto stampa del Calcio Padova, radiocronista che ha accompagnato i tifosi biancoscudati nelle vittorie e nelle sconfitte, appassionato come uno della curva, ma al tempo stesso obiettivo e professionale.

Una carriera da cantante iniziata agli inizi degli anni cinquanta, con un Microfono d’oro vinto a Padova nel 1958 e proseguita con “Il buttafuori” (presentato da Luciano Rispoli) in RAI, collaborando con Vittorio Salvetti alla realizzazione di varie edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1963 forma il sestetto Gildo Fattori e i suoi Strangers insieme a Giuliano Calore (tastiere), Luciano Tortima (chitarra), Piero Uguagliati (chitarra), Paolo Giuffrida (basso) e Franco Sasso (batteria), con cui incide 4 dischi. Lasciata la carriera di cantante intraprende quella di conduttore radiofonico cominciando nella radio libera RTR, per poi diventare giornalista per radio e televisione. Nel 1981 diviene la voce ufficiale del Calcio Padova di cui sarà successivamente anche addetto stampa, ruolo ricoperto fino alla sua scomparsa, esattamente 20 anni fa.