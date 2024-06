30 A, Padova: all'Appiani più di 500 persone in festa con le glorie dello spareggio dello Zini (VIDEO)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutti insieme appassionatamente. E chi non c'era, siamo sicuri, aveva il cuore lì, su quel campo dove mistica e passione sono rimaste ferme al 1994. Inutile nasconderlo, vederli all'Appiani oggi in calzettoni e maglia biancoscudata fa ancora un certo effetto. I capitani Ottoni e Longhi in primis. E poi Gabrieli, Franceschetti, Rosa, Pippo Maniero, l'eroe di quel pomeriggio afoso di Cremona, core de Padova Maurizio Coppola, Lele Pellizzaro, Davide Tentoni, Giordano, Roberto Perrone (protagonista nella prima stagione in A) e tantissimi altri. Un tuffo nei ricordi. Quelli più dolci e coccolanti per i più di 500 padovani presenti all'Appiani ad abbracciare il Padova del 30°anniversario dell'ultima promozione in A. Una giornata di celebrazioni e festeggiamenti, con un occhio alla beneficenza, organizzata dal gruppo di tifosi Appartenenza Biancoscudata per ricordare il vittorioso spareggio dello Zini di Cremona contro il Cesena del 15 giugno 1994. Passato, c'è la figlia dello storico presidente Puggina, Antonella, presente e futuro abbracciati in due colori: il bianco e il rosso. In rappresentanza per la società biancoscudata c'è il segretario generale Pagliani e nessun altro.

La Giornata

Si è partiti già nel pomeriggio, con la partita d'esibizione degli Under 13 diretti da Damiano Longhi contro i pari età del Montagnana. Per la cronaca il match è finito 6 a 0 per i giovani biancoscudati, apparsi decisamente sciolti e a loro agio sul terreno di gioco in cui il loro mister ha disegnato calcio e fatto la storia del club. Intorno le 18:00 sono iniziati ad alzarsi i decibel delle emozioni, con l'ingresso in campo del Padova del 1994, con qualche prestito, contro la selezione di tifosi del gruppo Appartenenza Biancoscudata. Le foto di rito, rigorosamente a squadre miste, e poi tutti in in campo dopo le presentazioni di rito e la video introduzione della gara di Cremona sul maxi schermo. Calcio d'inizio alle 18.40 circa, il primo tempo le glorie del Padova giocano con il 4-4-2 di quell'anno, con qualche modifica sul tema. Mancano Bonaiuti, Cuicchi, Nunziata, Galderisi e Montrone, per impegni pregressi prima dell'organizzazione dell'evento, quindi Tentoni gioca terzino destro insieme al trio collaudatissimo composto da Rosa, Ottoni e Gabrieli. A centrocampo Pellizzaro sgambetta a destra come tanti anni fa, mentre in mezzo Coppola, Franceschetti e Longhi fanno gira il pallone, ritrovando le geometrie di un tempo in un sol sospiro. In avanti Pippo Maniero ed Andrea Giordano. Due tempi da 30'. Pronti via e c'è subito la traversa di Coppola e poi quella di Gabrieli. Alle 18:52 il tempo si ferma e scattano gli applausi. Il motivo è semplice: trent'anni fa a quell'ora Gildo Fattori annunciava la promozione del Padova in A. Si riparte, con la squadra di tifosi più fluida, ma alla fine a vincere sono le glorie con due reti nella ripresa di Gasparello, per l'occasione con la maglia di Nunziata.

A questo punto le lacrime si sprecano, così come gli abbracci e i sorrisi sul campo. Le maglie della gara vengono messe all'asta, con il ricavato di 1170 € interamente in beneficenza per l'ospedale pediatrico di Padova alla presenza del prof.Perilongo. La cena con l'Italia sul maxi schermo chiudono una serata che resterà a lungo nei cuori di tutti. Perché solo ricordando che cos'è stato il Padova si può pensare di edificare la società del futuro. Magari in B, perché questa gente merita di uscire dalla palude della terza serie.