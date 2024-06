30 A, Padova: le parole di Coppola, Franceschetti e Rosa alla festa

Il sorriso è quello di sempre, la lingua sciolta pure. Core de Padova, Maurizio Coppola, l'autore del gol decisivo in quel pomeriggio a Cremona, quando riceve domande sul Padova si emoziona sempre. Sia quello glorioso del passato, sia quello più dimesso del presente: «È sempre bello tornare in questo stadio. All'Appiani c'è la vita, c'è la storia di questa società. Ho visto che non c'è più la grande gradinata, le cose vanno avanti. Spero non buttino giù l'intero stadio e spero rimanga in piedi. La mia rete a Cremona fu il coronamento di un percorso di 2-3 anni in cui ci provavamo sempre con grandi squadre e poi perdavamo sempre alla fine. Riuscimmo a chiudere un ciclo con tutti i ragazzi di questa grande avventura. È stata una cosa pazzesca per noi, per i tifosi e per la città. Peccato oggi non stiamo più rivivendo queste emozioni, ma spero vivamente Padova possa tornare in alto. Il passato non serve più, conta solo il presente. Il Padova deve tornare perlomeno in B, perché la C è davvero un inferno».

Se Coppola si diletta nelle tv e radio romane in compagnia di un altro ex Padova come Angelo Di Livio, Marco Franceschetti ha creato una sua squadra dove fa un po' tutto: presidente, direttore sportivo, marketing, scout. Proprio come faceva in campo tra B ed A: «Bellissimo rivedersi con i vecchi compagni e sono felice di essere qui. A Padova ho passato gli anni più belli, dove mi sono tolto le più grandi soddisfazioni della mia carriera riportando insieme a questo gruppo la squadra in A dopo 32 anni. Ho visto che c'è stata una grossa ristrutturazione dell'Appiani, ere peggio quando c'eravamo noi (ride ndr.). Il nostro gruppo era una famiglia e rivederci in un'occasione del genere mi fa piacere. Il Padova in C? Non è bello, perché questa piazza merita altri lidi. Sono anni in cui si fa fatica tra B e C, qualche volta un pizzico di sfortuna ai playoff. Mi auguro prima o poi si possa ritrovare il filo conduttore per riportare in A il Padova. Da una parte mi dispiacerebbe, perché siamo ancora gli eroi della massima serie, dall'altra parte gli anni passano ed è giusto che la città abbia una squadra adeguata al suo livello. Cosa faccio oggi? Avevo provato la carriera di allenatore, ma ora ho una società di calcio intitolata "France Sport". Abbiamo 180 tesserati ed ho deciso di lavorare con i giovani. Mi trovo bene, anche se faccio un po' di tutto».

Non potevano mancare le sensazioni di Massimiliano Rosa, veneziano sempre felice di tornare a Padova dove si sente amato e coccolato: «In otto derby contro il Venezia non ho mai perso. Quando ero in Laguna ero considerato il padovano, qui il contrario, con la differenza che a Padova mi hanno sempre voluto bene. Sono contento della promozione del Venezia, ma speravo che anche il Padova riuscisse a salire in B. Sarebbe stata una gioia veramente grande».