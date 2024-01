50 anni Cittadella: ecco la top 11 della storia granata scelta dai tifosi

Dopo oltre tre mesi di dubbi, votazioni e testa a testa la tifoseria del Cittadella ha scelto la squadra da sogno di questo primo mezzo secolo granata. Il sondaggio, lanciato dallo scorso ottobre nel corso della trasmissione “Rigorosamente Cittadella”, in onda ogni lunedì dalle 22.10 su Telechiara e giunta quest’anno alla sua settima stagione, ha riscosso un successo andato oltre le più rosee aspettative con i tifosi - insieme ad appassionati e giornalisti al seguito dei granata - chiamati a scegliere, ruolo per ruolo e settimana dopo settimana, la miglior formazione possibile di questo mezzo secolo.

Ogni lunedì i supporter sono stati interpellati a votare attraverso la community whatsapp creata ad hoc per l’occasione. Il tutto con entusiasmo crescente, grazie anche all’ottimo campionato disputato fin qui dall’attuale Cittadella, guidato da mister Gorini. E non a caso alcuni dei componenti scelti per la formazione dei cinquant’anni fanno parte anche della rosa che al momento sta veleggiando ai piani alti della serie B.

Il Top 11 della storia

Schierati con il canonico 4-3-1-2 d'ordinanza, ecco i giocatori scelti:

Pierobon; Salvi, Perticone, Cherubin, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Chiaretti; Meggiorini, Coralli. Allenatore: Roberto Venturato.

Per curiosità, questa la “seconda formazione” con i secondi più votati dalla tifoseria:

Paleari; Manucci, Pascali, D. Zanon, Marchesan; Pasinato, Musso, Zaccagni; Antonucci; Moncini, Kouamè. Allenatore: Edoardo Gorini.

I portieri e i difensori,

In porta è stato un plebiscito per Andrea Pierobon preferito da oltre l’80% dei tifosi; nell’ipotetica formazione, la maglia numero 12 va ad Alberto Paleari, secondo tra i più votati nel quintetto dei portieri che prevedeva anche Alfonso, Kastrati e Zancopè.

La coppia di difensori centrali del Cittadella scelta dai tifosi è invece composta da Nicolò Cherubin, primissima scelta di chi ha votato e oggi secondo allenatore del Sudtirol in serie B. Accanto a lui Romano Perticone, giocatore che oggi veste la maglia del Treviso. Cherubin tocca il 39% dei votanti, Perticone il 38%. Il primo degli esclusi è Manuel Pascali seguito da Davide Zanon.

Quasi un plebiscito nel ruolo di terzino destro per Alessandro Salvi preferito dal 75% dei votanti. L’attuale terzino destro granata ha raccolto i favori della tifoseria; il suo alter ego in panchina sarà Andrea Manucci. Il terzino sinistro scelto è invece Amedeo Benedetti, oggi in serie C col Benevento ma protagonista di grandi stagioni con la maglia del Citta. Per lui l’80% dei votanti, con Alberto Marchesan nel suo stesso ruolo che risulta secondo tra i preferiti.

Tanta qualità in mezzo al campo

A centrocampo è inevitabile il 94% di preferenze nel ruolo di regista per Manuel Iori, vera e propria icona del Cittadella fino a poche stagioni fa. Roberto Musso, attuale componente dello staff tecnico granata, è il secondo più votato nel ruolo.

Sulla fascia destra la spunta Alessio Vita, mezz’ala destra titolare che la spunta su Giancarlo Pasinato. L’attuale centrocampista granata entra nell’11 titolare, ma anche l’ex Ascoli, Milan e Inter (con cui ha vinto lo scudetto nel 1980) ottiene un buon riscontro come secondo preferito dai tifosi.

Sulla fascia sinistra a centrocampo l’attuale capitano del Cittadella Simone Branca ottiene i favori della tifoseria. Dietro la spunta Mattia Zaccagni, attuale centrocampista della Lazio e secondo tra i favoriti dai tifosi.

Nel ruolo di trequartista la spunta Lucas Chiaretti, brasiliano mai dimenticato a Cittadella, che con il 43% delle preferenze si impone sul 37% ottenuto da Mirko Antonucci, fino allo scorso anno in granata e oggi allo Spezia.

Un reparto offensivo da Serie A

Davanti grande lotta per il ruolo di prima e seconda punta. Claudio Coralli con il 60% la spunta su Gabriele Moncini; Riccardo Meggiorini riesce invece ad avere la meglio sull’attuale centravanti della Fiorentina Christian Kouamè.

A guidare la squadra preferenze importanti per Roberto Venturato, mister alla guida del Citta nei due spareggi persi per la serie A contro Verona e Venezia. Edoardo Gorini, attuale tecnico granata, la spunta al fotofinish su Ezio Glerean.