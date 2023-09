«Gorini mi sta dando fiducia e mi tranquillizza»

L'ultimo acquisto del Cittadella, Ahmed Sanogo, è pronto a decollare. Classe 2004, nato a Milano, cresciuto nell'hinterland milanese, precisamente a Melegnano, con una bella storia alle spalle: «Mio padre è qui dal ‘90 dove è arrivato per cercare un lavoro e crearsi un futuro. A inizio 2000 l’ha raggiunto anche mia madre, e hanno messo su famiglia a Melegnano».

Un ragazzo tranquillo, molto attaccato alla famiglia, con cui ha assistito al derby al Tombolato in compagnia di un grande ex giocatore: Salvatore Bagni. «Le prime impressioni che ho avuto sono molto buone. La società e i ragazzi mi hanno subito accolto bene, fanno di tutto per farmi sentire a casa. Adesso tocca a me lavorare per arrivare ai ritmi altissimi del Cittadella, pian piano ci riuscirò».

Anche perché Gorini, come ha affermato post derby, crede nelle capacità di questo attaccante brevilineo, in grado di ricoprire più ruolo sul fronte offensivo. «Ho parlato con l’allenatore e mi ha detto di non forzare, con pazienza riuscirò a mettermi al passo degli altri. Mi ha dato fiducia e mi ha tranquillizzato, sono queste le condizioni ideali per allenarmi bene e crescere. Sono nato esterno, il ruolo della seconda punta credo sia l’ideale per le mie caratteristiche. Non abbiamo ancora provato niente, ci arriveremo un po’ alla volta. Mi piace l’uno contro uno, il dribbling, sono una punta veloce».

E veloce è stato anche il passaggio a Cittadella, svolto nelle ultime ore di mercato: «Il mio agente durante l’estate ha raccolto diverse proposte. Sembrava fossi destinato altrove, invece è saltato fuori Marchetti nel giorno finale del mercato. Il contatto fra il Cittadella e la Vis Pesaro è andato bene e l’operazione si è conclusa positivamente. Non mi sono fatto pregare, ho colto al volo questa grande opportunità che mi si è presentata. In questi giorni sto conoscendo i miei nuovi compagni, sono tutti ragazzi molto disponibili, non credo di avere difficoltà nell’ambientarmi. Modelli? Mi piace tantissimo Vinicius Junior, ha grandi giocate. Abbiamo caratteristiche simili, ovviamente le sue sono molto più importanti delle mie. Guardo molto anche Sterling, tutti attaccanti brevilinei, veloci»