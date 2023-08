Albignasego, habemus bomber! C'è Michele Cima per l'attacco di mister Vecchiato

Tanto tuonò, che piovve. Non stiamo parlando di eventi atmosferico climatici del periodo, ma del blitz dell'Albignasego sul calciomercato, che riesce a mettere la mani su un super profilo per la categoria: il trentenne, quasi trentunenne il prossimo 24 agosto, Michele Cima. Sarà lui, con Mattia Cecconello, a guidare l'attacco della squadra di Vecchiato la stagione calcistica 2023-2024. In un girone A livellato e alla ricerca dell'ammazza campionato, l'approdo di Cima al Montagna sposta decisamente gli equilibri e le ambizioni della rosa del presidente Cecconello.

Michele Cima, reduce da una stagione da 15 reti al Vittorio Falmec nel girone B del campionato Eccellenza, è un trequartista, all'occorrenza seconda punta, di piede mancino, con tanto fiuto per il gol e il senso per il passaggio filtrante innato. Arriva ad Albignasego con tanto entusiasmo e voglia di far bene, dopo le ottime prestazioni nel trevigiano.