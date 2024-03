Albignasego, mister Antonelli: «Con la società abbiamo fatto ricorso, non c'è stato nessun pugno»

Vito Antonelli, all'indomani del comunicato del giudice sportivo, è incredulo e ferito per quanto scritto sul referto ed ha una grande voglia di raccontare quello che è successo nel convulso post partita di Montorio. Prima ancora che come allenatore, proprio come uomo, al netto della fiducia incassata dal suo presidente Cecconello.

Mister Antonelli, cosa è successo in terra veronese? Il referto, converrà, non lascia spazio ad interpretazioni. «Al fischio finale c'è stato un parapiglia generale, che riconosco non dovrebbe mai accadere. In mezzo a quella confusione, io mi sono indirizzato verso gli spogliatoi insieme ad un giocatore del Montorio. Posso dire che ci stavamo spiegando tranquillamente su quanto accaduto negli istanti finali sul terreno di gioco. Alla fine del chiarimento, pensate un po', ci eravamo persino abbracciati. Vicino alla porta degli spogliatoi sono stato raggiunto da una spinta del tecnico avversario ed io ho risposto spingendolo e sbagliando gli ho detto di non toccarmi».

Non giriamoci intorno, il pugno c'è stato si o no? «Ho avuto la sfortuna che nell'atto della spinta la mia mano è scivolata sul suo giubotto bagnato all'altezza della spalla e l'ho toccato in faccia senza colpirlo con un pugno, ma sotto gli occhi del guardalinee che l'ha interpretato come un colpo che non c'è stato. Ripeto, sbagliando, lo stavo cercando di allontanare. Per questo motivo con la società abbiamo deciso di fare ricorso. Mi piacerebbe poter spiegare le cose davanti al giudice sportivo, anche perché poi sono stato ulteriormente aggredito e qualcuno mi ha tirato i capelli in quei attimi concitati». (Il riferimento è nei confronti del giocatore del Montorio N’Ze Marcus Kouassi, squalificato fino al 13 aprile proprio per "aver bloccato l'allenatore della società Albignasego tirandogli i capelli”).

Converrà mister che non è bello quanto sta raccontando. «Lo riconosco che non sono cose piacevoli, ma da qui a mettere a referto che ho scagliato un pugno nei confronti del collega veronese non lo accetto, per me non è la verità. Chiedo scusa e mi prendo le responsabilità derivanti dal gesto che ho raccontato, ma il pugno non c'è mai stato. Mi permette di raccontare un dettaglio della vicenda?».

Quale sarebbe? «All'indomani ho chiamato personalimente il presidente e l'allenatore del Montorio con il quale ci siamo chiariti sulla dinamica degli avvenimenti e mi sono scusato con Cherobin sul tocco del viso, sottolineando l'aspetto involontario del gesto, come reazione alla sua spinta precedente. La chiamata è terminata bene e ci siamo augurati un buon proseguimento di campionato. Il verdetto del giudice sportivo ci ha lasciato un po' così. Sicuramente, involontariamente, qualche persona ha travisato. Aggiungo in maniera pesante».

Il presidente Cecconello, dalle colonne del Gazzettino di Padova, l'ha confermata alla guida della squadra nonostate i due mesi di squalifica. «Il presidente lo ringrazio per la vicinanza e mi ha tranquilizzato. Tutta la squadra e tutto l'ambiente mi ha coccolato e difeso in questo momento difficile. Mi dispiace essere stato messo alla gogna, fa un po' male».