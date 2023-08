Albignasego, il settore giovanile è affidato alla leggenda ex Calcio Padova Fulvio Simonini

In attesa del tanto sospirato bomber, l’Albignasego - in collaborazione con l'Abano - fa centro con il suo settore giovanile e ingaggia uno che di gol - e talento - se ne intende parecchio. Il nuovo responsabile del settore giovanile granata è Fulvio Simonini, storico bomber del Padova degli anni 80. Sarà lui ad occuparsi della cantera della società del presidente Cecconello, reduce da anni di ottima produzione per la prima squadra (il 2004 Tagliaro su tutti, cardine della mediana dell'Albignasego), ma di risultati deficitari sul campo. A Simonini il compito di dirigere un settore giovanile tra i più importanti della zona. Come affermato nella nota stampa della società, "l’arrivo del grande Fulvio Simonini come responsabile del settore giovanile, con la sua grande esperienza e competenza saprà dare nuovo slancio ed entusiasmo per portare nuove vittorie e raggiungere grandi e prestigiosi traguardi".