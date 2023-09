Calcio, colpaccio del Padova in zona Cesarini: vittoria ad Alessandria

All'ultimo respiro: il Padova batte 1-2 l'Alessandria nella terza giornata del girone A di serie C.

La cronaca

Ci vogliono undici minuti per vedere la prima occasione da gol, ma per i biancoscudati è quella giusta: Kirwan di testa su cross di Radrezza costringe Liverani alla respinta corta, e il primo ad avventarsi sulla sfera è Liguori, che non sbaglia il facile tap in. Da quel momento la partita si accende, con le due squadre che prendono un palo a testa: prima è l'Alessandria a colpire il montante con Mastalli, e quindi è Varas a pareggiare il conto dei legni. Al 26esimo arriva invece l'1-1: Ciancio pesca Anatriello in mezzo all'area, che di testa beffa Donnarumma. A fine frazione Anatriello sfiora la doppietta personale ancora di testa, ma Donnarumma gliela nega con uno splendido colpo di reni. Nella ripresa le occasioni latitano, e a cambiare la partita è l'espulsione di Rota al minuto 70, che lascia l'Alessandria in dieci: da quel momento il Padova spinge, trovando il gol con Favale, che allunga il piede destro su cross basso e gonfia la rete. Per il Padova tre punti d'oro, e mercoledì è sfida al Novara nel turno infrasettimanale.

Il tabellino

ALESSANDRIA-PADOVA 1-2

Reti: Liguori al 11' pt, Anatriello al 26' pt, Favale al 47' st

ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani; Ciancio, Rota, Belgiovine (dal 12' st Giubilato), E. Rossi; Mastalli, Nichetti, Nunzella (dal 12' st Sepe); Pellegrini (dal 27' st Ndir), Gazoul, Anatriello (dal 12' st Volpe). A disposizione: L. Rossi, Virano, Ghiozzi, Pellitteri, Marinello, De Ponti, Vaughn, Ronci, Gueli, Manneh. All. Fiorin

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli (dal 29' st Dezi), Crescenzi, Delli Carri; Kirwan, Bianchi (dal 20' st Dezi), Radrezza (dal 34' st Fusi), Varas, Villa (dal 34' Favale); Bortolussi (dal 20' st Palombi), Liguori. A disposizione: Zanellati, Calabrese, Granata, Capelli, Leoni. All. Torrente

Arbitro: Virgilio Daniele di Trapani (Castro-Cattaneo). Quarto uomo Marra

Ammoniti: Nunzella, Belgiovine, Rota

Espulsi: Rota