Padova Primavera, Alessandria indigesta! I ragazzi di Rossettini perdono 2 a 0 in Piemonte

Sabato amaro per il Padova Primavera di mister Rossettini stoppato ad Alessandria nella settima giornata girone A del Primavera 2. 2 a 0 per i giovani grigi di mister Guaraldo e dopo 4 risultati positivi di fila i biancoscudati sono costretti ad un imprevisto pit stop in campionato. In classifica i padovani scendono al terzo posto in classifica e nel prossimo impegno di sabato 11 novembre affronteranno il Renate all'Appiani

Le reti, una per tempo, portano la firma di Laureana, in odore di prima squadra, al 16' del primo tempo, mentre il raddoppio è arrivato al 18' della ripresa con Zani.

Questo il tabellino della sfida in Piemonte:



ALESSANDRIA-PADOVA 2-0

FINE PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Laureana al 16' p.t., Zanni al 18' s.t.

ALESSANDRIA L.Rossi; Laureana, Gueli, Marasco (dal 13’ s.t. Stivala), D’Alessandro, Zani (dal 40’ s.t. Cociobanu), Colletta (dal 13’ s.t. Burruano), De Ponti, Bello, Jarre (dal 40’ s.t. Guzman), Muratore (dal 48’ s.t. Masi)

PANCHINA Menino, Stivala, Straneo, Milanesio, Pozzan, Piccinin, Solomon, Torriero

ALLENATORE Guaraldo



PADOVA R.Rossi; Susanu, Antonello, Leoni, Boi (dal 21' s.t. Marlon), Simionato, Piva (dal 30' s.t. Zorzetto), Caporello (dal 30' s.t. Giacometti), Degbe (dal 21' s.t. Montrone), Toldo (dal 14' s.t. Badalì), Beccaro

PANCHINA Straforini, Siviero, Tiveron, Sega

ALLENATORE Rossettini



ARBITRO Milone di Taurianova

ASSISTENTI Caldaroladi-Galasso



AMMONITI Montrone (P), L.Rossi (A)



NOTE Corner 1-11. Recupero P.t. 1', S.t. 6'