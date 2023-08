Alessio Rizza: «Cittadella? Un punto di partenza. Il mio debutto in Coppa Italia contro l'Empoli? È destino...»

Il suo arrivo nel mondo Cittadella è passato in sordina, ma potenzialmente Alessio Rizza - proveniente dall'Empoli - è uno dei nomi più intriganti del mercato condotto fin qui da Stefano Marchetti. Il motivo? Prego andarsi a rivedere il gol segnato con la maglia del Piacenza contro la Triestina lo scorso 30 novembre. Una cavalcata di 70 metri, al 93', infilando Mastrantonio sotto le gambe con un preciso piatto sinistro. «Il gol? Ricordo che ero appena tornato da un infortunio al collaterale del ginocchio. È stata una grandissima emozione. A Piacenza è stata la mia prima esperienza tra i grandi. Eravamo un gruppo affiatato, peccato per come è andata a finire». Classe 2003, il laterale difensivo mancino allevato nella cantera della squadra toscana, ironia della sorta vedrà proprio al Castellani di Empoli consumarsi il suo debutto ufficiale con la maglia del Cittadella il prossimo 12 Agosto alle 17.45, in occasione dei 32esimi di Coppa Italia. Filosofico Rizza: «Quando ho visto l'accoppiamento in Coppa Italia non ci credevo. È il destino. Sarà bellissimo tornare a casa». Un ritorno a casa a tutti gli effetti per questo ventenne cresciuto in maglia azzurra, coetaneo dei più reclamizzati Baldanzi e Fazzini, tra i nomi copertina della Nouvella Vague azzurra: «Siamo come fratelli, con entrambi ho giocato insieme 12 anni e i messaggi in vista di sabato prossimo sono già partit», sottolinea sorridente Alessio.

Prima di Empoli, però, c'è l'ultima amichevole del Cittadella in quel di San di Martino di Lupari, contro la Luparense di mister Coletti sabato 5 agosto alle ore 18.00. Un test importante per confermare i progressi visti contro la Virtus Verona. E chissà non possa essere l'occasione per Alessio Rizza di prendere ancora più confidenza con il mondo Citta.

Come sta andando l'ambientamento in squadra? «Sta andando tutto molto bene. Ho trovato un gruppo di ragazzi che mi stanno aiutando molto nell'inserimento in squadra».

La trattativa con il Cittadella come nasce? «Sono partito in ritiro con l'Empoli, ma appena si è palesata l'occasione di venire a Cittadella non esitato a dire di si. Il direttore Marchetti mi ha subito fatto sentire parte del progetto e per un ragazzo giovane come me, Cittadella è perfetta per crescere in Serie B».

Che cosa ti aspetti dall'avventura in Veneto? «È la mia prima esperienza in B, quindi mi aspetto di lavorare tanto e crescere molto. Spero di fare bene con la maglia granata. Reputo quest'avventura un punto di partenza».

Anche per il calendario in avvio, è bello tosto. «Vero, ma in B non ci sono partite semplici. Sicuramente l'impatto fisico sarà diverso rispetto alla C. Mi aspetto un calcio molto più intenso e veloce».

Trovi delle similitudini tra Empoli e Cittadella? «Sicuramente in entrambe le piazze c'è la voglia e l'impegno di seguire e fare crescere i giovani. Da questo primo assaggio, il Cittadella mi sembra un ambiente famigliare, molto simile ad Empoli».

In questo senso i più vecchi del Citta, ti stanno aiutando ad inserirti? «Devo dire di si. Mi stanno coinvolgendo molto insieme a mister Gorini, che mi sta correggendo molto, soprattutto in fase difensiva».

Che tipo di giocatore senti di essere? «L'anno scorso ho fatto spesso il quinto di centrocampo a sinistra, poco il terzino. Mi piace attaccare, andare sul fondo e crossare, al tempo stesso so che devo migliorare molto in fase difensiva come ho già detto».

Hai un modello a cui ti ispiri? «Nel mio ruolo, sicuramente Theo Hernandez».

Parlando extra calcio, a Cittadella sarà la tua seconda esperienza fuori casa. Cosa fai nel tempo libero? «Tempo libero non ne ho molto, perché sono molto focalizzato sulle mie aree di miglioramento in campo. Quando mi concedo una pausa mi piace trascorrere del tempo con la mia ragazza, con cui conviverò a Cittadella. Ci piace viaggiare, fare dei giri insieme».

Toglici una curiosità: dalla cantera dell'Empoli sono usciti tanti talenti in questi ultimi anni. Cosa c'è di speciale in quell'angolo di Toscana? «È una società che crede molto nei giovani, investendo tanto e non lasciando nulla al caso. Il centro sportivo è uno dei più belli d'Italia e poi ad Empoli c'è la pazienza di aspettare i ragazzi, anche nei momenti più difficili. Tanto dentro al campo, quanto fuori».