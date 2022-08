Allenamento Congiunto Serie D-Eccellenza: l'Este vince in rimonta contro un buon Arcella

L'Este vince, ma l'Arcella c'è. Si può riassumere così il primo allenamento congiunto dell'Este di mister Pagan, che inaugura la due giorni di amichevoli con squadre di Eccellenza, con un 2 a 1 in rimonta sul tenace Arcella targato Forni.

Al Nuovo Comunale di Este succede tutto nella ripresa. Stappa la partita, al 49', il solito Trevisan per l'Arcella, con un preciso colpo di testa dopo un bel lavoro in ripartenza sulla sinistra offensiva bianconera. L'Este non ci sta e nel giro di quattro minuti ribalta la contesa. Al 73' è il turno di Piccardi, con un tiro a giro di insigniana memoria dalla sinistra a pareggiare i conti, mentre al 77' ci pensa Piccardi a fissare il risultato sul definitivo 2 a 1.

Per l'Este tanti spunti interessanti da portare a casa al pari dell'Arcella, apparso già in una forma più che dignitosa in vista della Coppa Italia Eccellenza al via il prossimo 28 agosto.

Oggi altro appuntamento per l'Este alle 17:30 con gli alllenamenti congiunti. Sempre al Nuovo Comunale di Este arriva il Mestrino Rubano, altra squadra militante nel campionato Eccellenza, girone A, dell'ex direttore Lucchini.