Allenamento Congiunto Serie D-Eccellenza: Campodarsego in forma campionato, Bassano sconfitto

Allenamento congiunto con il Bassano sul sintetico dello Stadio Gabbiano per il nuovo Campodarsego di mister Masitto. Due reti per i biancorossi a firma di Buongiorno e Brumat, mentre per i berici il gol è del solito Bounafaa. Masitto ha schierato un 4-3-3 con Boscolo Palo in porta, Rubin centrale di sinistra al fianco di Buratto, supportato a destra da Ballan e a sinistra da Oneto. In mezzo al campo Guitto, Girardello e Alluci, mentre in avanti si sono visti Buongiorno, Cupani e Pellecchi. Tanti spunti interessanti per il Campodarsego, contro un avversario di rango come il Bassano, tra la sicure protagoniste del prossimo campionato di Eccellenza girone A. Un buon viatico in vista dell'impegno di Coppa Italia di domenica 28 agosto alle ore 16:00 contro la corazzata Union Clodiense Chioggia.