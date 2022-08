Allenamento Congiunto Serie D-Eccellenza: l'Este vince 2 a 1 contro il Mestrino Rubano

Squadra in casa

Secondo test match positivo, nel giro di 24 ore, per l'Este di mister Pagan. Nell'allenamento congiunto contro il Mestrino Rubano, squadra militante in Eccellenza girone A, Bordi e compagni vincono con il risultato di 2 a 1. Buona prestazione dei ragazzi di Pagan, con ancora parecchi meccanismi da oliare, ma sensazioni piacevoli in vista del turno di Coppa Italia del 28 agosto contro il Montecchio Maggiore.

In rete Solinas al 55’ e Stringari all'87', mentre il momentaneo pareggio del Mestrino Rubano è a firma di Crivellin al 77', a testimonianza di una gara aperta sino alla fine e con ritmi tutt'altro da precampionato.