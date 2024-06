Amarcord Padova: 30 anni fa l'ultimo ritorno in Serie A nello spareggio dello Zini contro il Cesena

Come una filastrocca. Bonaiuti, Cuicchi, Gabrieli, Coppola, Rosa, Franceschetti, Pelizzaro, Nunziata, Galderisi, Longhi, Montrone. Subentrati nella ripresa Ruffini e Tentoni. Sono loro gli ultimi eroi della storia del Calcio Padova degli ultimi 30 anni. Alle ore 18:52 del 15 giugno 1994, dopo un inferno di 32 anni nelle serie inferiori, in un mercoledì feriale quasi qualunque, la squadra diretta dal duo Stacchini-Sandreani tornava in A per l'ultima volta. Lo faceva al termine di uno spareggio drammatico, sportivamente, come quello dello Zini di Cremona contro il Cesena di Hubner e Dolcetti, il braccio e la mente della squadra diretta all'epoca da Bolchi. Quel Padova però non poteva temere frombolieri e maghi, perché era una squadra in missione per conto di un popolo intero. Quello padovano, in grado di colorare lo Zini con 3 treni speciali, 20 pullmann e una miriade di macchine che invase le autostrade in direzione Cremona. In quella primavera-estate di trent'anni fa, una città venne trascinata tra dolci sogni e ritmi magici, gli stessi che impazzavano in ogni radio mondiale con La Bouche e Marie Claire D'Ubaldo, da un gruppo di uomini in grado di cambiare, all'epoca, la storia recente del club. Cuicchi a pareggiare i conti, Coppola a rendere l'immaginazione una tenera e viva realtà. Il resto è storia per chiunque abbia vissuto quel giorno.

Questo il tabellino della partita:

Mercoledì 15 giugno 1994

Cremona – Stadio Giovanni Zini

PADOVA-CESENA 2-1

Reti: 7' Hubner, 18' Cuicchi, 69' Coppola

PADOVA: Bonaiuti, Cuicchi, Gabrieli, Coppola, Rosa, Franceschetti, Pelizzaro (72' Ruffini), Nunziata, Galderisi (82' Tentoni), Longhi, Montrone. A Disposizione: Dal Bianco, Maniero, Simonetta. Allenatore: Sandreani-Stacchini

CESENA: Biato, Scugugia (82' Antonelli), Sussi (75' Zagati), Piangerelli, Calcaterra, Medri, Teodorani, Piraccini, Scarafoni, Dolcetti, Hubner. A Disposizione: Mandrelli, Marin, Pepi. Allenatore: Bolchi

Arbitro: Piero CECCARINI di Livorno