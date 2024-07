Cittadella, 21 gol nel 1°test stagionale a Lavarone. Mercato: il Catanzaro mette nel mirino Pittarello

Un gol in più rispetto all'anno scorso. Termina sotto una prevedibile valanga di rete la prima sgambata del Cittadella a Lavarone, sede del ritiro granata. La partita (2 tempi da 45’) contro la Polisportiva Alpe Cimbra, team di seconda categoria trentina, si è conclusa per 21 a 0 a favore degli uomini di Gorini. Assenti Pittarello, Pandolfi, Kastrati, Branca e Carissoni: il primo per qualche problemino alla schiena, il bomber napoletano per non forzare la spalla completamente ristabilita, il portiere albanese appena rientrato dagli europei tedeschi, il capitano ancora con la febbre, mentre Carissoni si allena a parte per qualche fastidio tipico del periodo.

Dieci reti nel primo tempo, due in più dello scorso anno contro lo stesso avversario, con Maistrello e Baldini sugli scudi. Per il primo poker, esattamente come la scorsa annata, mentre per il ventisettenne fantasista di Massa due reti di pregevole fattura ed anche un rigore sbagliato al 27'. In vetrina anche i nuovi acquisti D'Alessio e Casolari, entrambi con un gol e un assist a testa. Da segnalare nei primi 45' un piccolo infortunio per Claudio Cassano sostituito al 22' da Gabriele Zanotelli, classe 2007 della Primavera. Sempre nella prima frazione sono andati in gol Amatucci e Pavan.

Nella ripresa con la squadra completamente rivoluzionata, sono saliti in cattedra Andrea Magrassi (4 marcature e 2 assist), Giuseppe Carriero (4 gol ed un assist) ed Alessio Vita, 2 reti ed altrettanti assist nella sua naturale posizione di trequartista. In rete anche Angeli. Da segnalare il debutto del 2006 De Luca al posto di Negro negli scampoli finali di gara. Mercoledì 24 luglio alle 17.00 nuovo test contro il Real Vicenza, progetto volto all'inclusione di ragazzi giovani della provincia berica, mentre l'asticella si alzerà nel prossimo week end: venerdì arriva l'ambizioso Este di Pagan (Serie D, girone C), mentre domenica 28 luglio, in concomitanza con la festa del tifo granata a Lavarone, ci sarà la Virtus Verona di Gigi Fresco a testare il nuovo Cittadella di Gorini.

Questo il tabellino della gara: