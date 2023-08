Amichevole, Campodarsego: basta Cocola per vincere contro la Godigese

Continua il precampionato senza macchia del Campodarsego, capace di imporsi per 1 a 0 nel pomeriggio di giovedì a Castello di Godego contro la Godigese (Eccellenza girone B) di coach Parteli.

Gara molto combattuta per mister Masitto, che può sorridere per l'ottima prestazione del nuovo acquisto Sylla, protagonista dell'assist vincente per la rete di Cocola al 13' della ripresa e per il secondo clean sheet consecutivo in amichevole, dopo quello di Albignasego di sabato scorso.

In attesa di capire chi sarà il sostituto di Bernardini in mezzo al campo, che ha rescisso nella giornata di mercoledì, il Campodarsego tornerà ora in campo domenica 27 agosto per il test match contro la Primavera del Venezia.