Il Citta stecca la terza, il Trento piega 3 a 1 gli uomini di Gorini

Asticella alzata e arriva la prima sconfitta in questo pre-campionato per il Cittadella. Gambe ed assenze pesanti per gli uomini di Gorini, travolti nel primo tempo dalla maremoto Trento. Non basta un'ottima ripresa granata per rimettere in sesto il risultato, alla fine ad avere la meglio sono i ragazzi di Tedino, trascinati dall'ex Padova Cristian Pasquato. Rispetto le due sfide precedenti, mister Gorini lascia a riposo qualche pezzo da 90 come Baldini, Carriero e Magrassi. Assenze importanti per il periodo, che il Citta patisce più del dovuto. Nonostante il solito 4-3-1-2 granata, con Mastrantonio ancora da trequartista, mancano le distanze tra reparti nei granata nel primo tempo, mentre la squadra di Tedino approccia meglio la gara e tra il 25' e il 43' buca tre volte la porta difesa da Kastrati. Apre Anastasia, caparbio e sprinter nel primo gol, raddoppia al 31' Petrovic con un tiro chirurgico all'angolino e Pasquato su punizione pennella il tris al 43'. All'intervallo Gorini rivoluziona la squadra, esattamente come nelle due occasioni precedenti, e i granata girano a voltaggi decisamente superiori. Al 21’ c'è un ottimo colpo di testa di Asencio sul quale Russo interviene benissimo, sventando il pericolo. Alla mezz’ora il Citta ci prova nuovamente con una deviazione aerea dello stesso Asencio, ma anche questa volta l’estremo difensore Gialloblù è abile a parare. Il Cittadella non diminuisce la pressione e qualche giro di lancetta più tardi si propone nuovamente in zona offensiva con un’altra deviazione aerea di Pittarello sulla quale Russo è bravissimo a deviare in calcio d’angolo prima di lasciare spazio, tra gli applausi dei presenti sulle tribune di Lavarone, all’altro portiere Gialloblù Di Giorgio. Negli ultimi istanti di gara, al 40' della ripresa, Pittarello trova la rete della bandiera grazie ad una precisa deviazione aerea su cross di Tessiore. Meglio archiviare in fretta questa sfida archiviata e rivolgere la mente al test match di lusso di domenica alle 17.00 contro il Lecce di D'Aversa. Un anno fa, in Coppa Italia, il Cittadella violò il Città del Mare con un super Tounkara. Chissà che 365 giorni dopo, la storia non possa ripetersi

Questo il tabellino della sfida:

Cittadella 1T (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Angeli, Frare, Rizza; Vita, Danzi, Saggionetto; Mastrantonio; Maistrello Embalo. All: E.Gorini

Cittadella 2T (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Pavan, Sottini, Giraudo; Danzi (dal 15' s.t. Cecchin), Branca, Mastrantonio (dal 15' s.t. Felicioli); Tessiore; Asencio, Pittarello. All: E.Gorini



Trento (4-3-3): Russo; Vitturini, Fabbri, Rada, Garcia Tena, Ferri, Di Cosmo, Attys, Petrovic, Pasquato, Anastasia. All: B.Tedino