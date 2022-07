Amichevole, Cittadella-Luparense: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni iniziali di Cittadella-Luparense, ultima amichevole dei granata prima del ritorno a casa e della gara della settimana prossima di Coppa Italia al Via del Mare contro il Lecce. Per la Luparense di mister Zironelli test match di lusso per testare la condizione dei suoi uomini in vista della Coppa Italia del 28 agosto:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Visentin, Felicioli; Carriero, Danzi, Mastrantonio; Lores Varela; Asencio, Baldini. A disposizione: Manfrin, Mattioli, Ciriello, Del Fabro, Bassano, Donnarumma, Pavan, Icardi, Branca, Thioune, Maniero, Beretta, Tavernelli, Tounkara. Allenatore: Gorini

LUPARENSE (3-4-2-1): MIlan; Mboup, Frison, Mariutto; Beltrame, Beccaro, Toffanin, Russo; Casarotto, Bussi; Persano. A disposizione: Leba, Maset, Smajlaj, Cunico, Spader, Reato, Rubbo, Gnago, Stringa, Solerio, Bortoletto. Allenatore: Zironelli