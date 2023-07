Buona anche la seconda per il Cittadella, 3 a 1 al Real Vicenza

Il Cittadella fa suo anche il secondo test match del ritiro a Lavarone. Dopo la scorpacciata di gol contro l'Alpe Cimbra, i ragazzi di Gorini piegano il Real Vicenza per 3 a 1. Gara più probante per i granata, appesantiti nelle gambe per il lavoro di questi giorni in altura, ma capaci di trovare la via della rete con Magrassi nel primo tempo. Nonostante il momentaneo pareggio dell'ex Luparense ed Adriese Rabbas, il Citta non si scompone e con Baldini, su rigore conquistato da Giraudo, trova la rete del 2 a 1. Nel finale Carriero fissa il risultato sul definitivo 3 a 1.

Queste le due formazioni messe in campo da Gorini tra primo e secondo tempo:

PT (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni (30' p.t. Mattioli), Angeli, Pavan, Rizza; Vita, Danzi, Amatucci; Mastrantonio; Embalo, Magrassi.

ST (4-3-1-2): Maniero; Mattioli (20' s.t. Salvi), Cecchetto, Frare, Giraudo (30' s.t. Felicioli); Carriero, Branca, Saggionetto; Tessiore; Baldini (30' s.t. Raul Asencio), Pittarello.

Real Vicenza: Fortin; Fornari, Contessa, Monaco, Marchesan, Rumiz, Savani, Varakatzos, Kasa, Casariego, Plamadeala. A disp: Macagno, Grazian, Primiceri, Bukureki, Ahiamadia, Murillo, Rabbas, Sheta. All: Angelo Barbiera

Il Gorini pensiero a caldo nel post gara: «Chiaro che più avanti vai, più la fatica incide. Stiamo cercando tenere minutaggi non troppo elevati e poi lo eleveremo. Abbiamo fatto una buona sgambata, c'è da lavorare, ma siamo sulla strada giusta. Rizza l'ho visto molto bene, ha disputato una buona partita. In questa gara mi è piaciuto lo spirito, mentre mi dispiace aver preso gol per un'ingenuità. Se non siamo sul pezzo rischiamo di prendere gol con tutti, sono lezioni che dobbiamo imparare il prima possibile. Almeno la Coppa Italia è sicuro che la giochiamo. Affrontiamo una gara di serie A e vogliamo ben figurare».

Intanto è stato reso noto il calendario della Coppa Italia 2024-2025. Il debutto ufficiale del Cittadella sarà sabato 12 agosto alle 17:45 al Castellani contro l'Empoli per i 32esimi della competizione. La vincente di questo incontro affronterà una tra Cremonese o Crotone. Agli ottavi, in caso di qualificazione, c'è la Roma di Mourinho.

Sul fronte mercato da registrare alcune voci molti insistenti riguardanti l'attacco. Stante lo sfoltimento necessario della rosa, un ulteriore puntello in avanti sembra essere un'idea che stuzzica il Citta. Il nome forte su cui si sono posati gli occhi granata è quello di Alessandro Gabrielloni, punta del Como di 29 anni.