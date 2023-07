Calcio, il Lecce cala il poker contro il Padova nell'amichevole a Folgaria

Le due categorie di differenza si sono viste, così come gli importanti carichi di lavoro: secca sconfitta in amichevole per il Calcio Padova, che oggi, mercoledì 26 luglio, ha perso 4-0 allo stadio Mario Marzari di Folgaria nell'amichevole disputata contro il Lecce, squadra che milita nel campionato di serie A.

L'amichevole

Inizio-shock dell'incontro per i biancoscudati, che subiscono tre gol in 17 minuti: bastano tre giri di lancetta ai salentini per sbloccare il risultato con Rafia, che raccoglie l'assist al bacio di Rodriguez e insacca da breve distanza. Al decimo minuto il raddoppio firmato da Banda con un gran diagonale su cui nulla può Zanellati, ed è Strefezza a calare poco dopo il tris al termine di un triangolo con Rodriguez. Nella ripresa, complice anche la girandola di cambi, il Padova acquista coraggio e si fa vedere dalle parti della difesa giallorossa con Cretella e Franchini, andando poi vicino al gol della bandiera alla mezz'ora sugli sviluppi di una mischia. Ci pensano poi Russini e De Marchi a provare a impensierire Bleve, ma è il Lecce a mettere la parola fine a sei minuti dal termine con il 4-0 siglato in contropiede da Corfitzen.

Il tabellino

Lecce-Padova 4-0

Reti: 3' Rafia, 10' Banda, 17' Strefezza, 84' Corfitzen

LECCE: 1 Bleve, 2 Venuti (24°st 17 Gendrey), 5 Pongracic (10°st Baschirotto), 8 Rafia (24°st Maleh), 16 Gonzalez (23°st Helgason), 22 Banda (23°st Corfitzen), 25 Gallo (23°st 93 Dorgu), 27 Strefezza (10°st 11 Di Francesco), 29 Blin (24°st 97 Pascalau), 42 Hujlmand (10°st 23 Bjorkengren), 99 Rodriguez (23°st 13 Burnete). All. D’Aversa

PADOVA: 1 Zanellati (25° st 22 Donnarumma), 2 Delli Carri, 3 Villa (1°st 18 Capelli), 4 Ilie (35°st 13 Leoni), 5 Crescenzi (1°st 14 Calabrese), 6 Radrezza (25° st 16 Defise), 7 Kirwan (13° st 21 Varas), 8 Cretella (13°st 20 Franchini), 9 Bortolussi (15°st De Marchi), 10 Dezi (13°st 17 Fusi), 11 Liguori (13°st 15 Russini). Allenatore: Torrente