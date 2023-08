Padova ancora a secco, alla fine è pari contro la Luparense

Giudizio sospeso per il Padova, sorrisi Luparense. Alla fine è un pareggio per 0 a 0 da animi opposti tra gli uomini di Colletti e Torrente. Nel caldo soffocante di San Martino di Lupari, continua a stentare la squadra biancoscudata, messa sotto per 45' dalla rosa del presidente Zarattini. Meglio nella ripresa gli uomini di Torrenti, apparsi più vivaci, ma decisamente spuntati in avanti. Ottime vibes per i Lupi di Coletti, apparsi padroni del gioco per larghi fase dell'incontro e in deciso miglioramento rispetto al test con il Cittadella. Il tutto senza Paolucci e Bangal, due leader tecnici di questa squadra.

PRIMA DELLA GARA Mister Torrente e il ds Mirabelli, fresco di rinnovo, camminano e chiaccherano, fianco al fianco, durante il riscaldamento nella pista d'atletica del Gianni Casée di San Martino di Lupari. Torrente si sbraccia, Mirabelli lo ascolta con un comprensione. Istantanea di un pomeriggio di metà agosto, afoso e soffocante. Chissà se durante quel giro di campo hanno parlato, anche, del mancato acquisto di Guerra, ad un passo dal biancoscudo fino a venerdì sera, prima della virata del puntero ex Feralpisalò in direzione alla Juventus Next Gen. Sempre durante il riscaldamento, ecco lo stop precauzionale di Liguori, dato titolare nella formazione iniziale. Al suo posto c'è Russini.

LAVORI IN CORSO. Rispetto al Campodarsego, Torrente ritrova Radrezza, Dezi e Bortolussi. Eppure, grosse differenze rispetto a Monteortone non se ne vedono. Pronti via e al 3' De Zen sfonda sulla destra e scodella in mezzo per l'accorrente Bigonzoni sul secondo palo. La girata dell'ex Primavera della Lazio è alta di pochissimo. La Luparense fa la partita, il Padova abbozza. Sempre nei primi 20 i Lupi hanno altre due occasioni ghiotte per il vantaggio. La prima con Schimmenti, arginato e contenuto da Delli Carri, mentra la seconda con Leveque è clamorosa. Bravissimo in questo caso Zanellati a deviare in corner.

LUPI CALDI. Centralmente il Padova soffre le imbucate centrali del trio di trequarti scelto da Coletti, con un De Cerchio nella posizione di falso 9 letteralmente imprendibile per Crescenzi. Proprio di quest'ultimo è l'unico squillo, se così si può dire, del Padova del primo tempo. Corner di Dezi, inzuccata dell'ex Siena sopra la traversa. Verso la fine della prima frazione, spavento per Bortolussi, rimasto a terra per qualche minuto dopo un pestone di Grandis al piede destro. Per la punta biancoscudata niente di grave alla fine. Sul gong, altra combinazione Schimmenti e De Zen, con quest'ultimo al cross dalla destra, ma Leveque viene anticipato da Belli al momento della battuta a rete.

ANCHE DE MARCHI OUT. L'unico cambio di Torrente all'intervallo è quello di De Marchi per uno spento Bortolussi. L'ingresso dell'ex Südtirol regala brio alla manovra offensiva del Padova, ma è un fuoco di paglia. In un contrasto con Marino, De Marchi accusa un colpo forte alla ginocchio destro e Torrente lo toglie, evitandogli rischi peggiori. È un Padova con altro piglio nella ripresa, tanto che al 53' Kirwan va vicinissimo alla rete, con un fendente poco distante dallo specchio.

GARA VERA, FORSE FIN TROPPO. Animi tesi in campo intorno al quarto d'ora, con più di qualche schermaglia verbale e fisica tra le due squadre, gestita con calma e pazienza dal direttore di gara. Colazzilli sfiora l'autogol al 19' e sugli sviluppi del corner susseguente Delli Carri prende l'ascensore, ma non la mira, sprecando un'ottima chance sul pallone telecomandato di Radrezza. Due minuti dopo è Russini a sfiorare la rete, ma Roberto respinge con sicurezza. Il caldo si sente non solo nel pubblico pagante, quasi 500 persone, ma anche in campo. I Lupi tornano a graffiare intorno la mezz'ora con Cancello (conclusione alta) e con Schimmenti (bloccato al momento del tiro da Delli Carri). Nel finale c'è spazio per un'altra occasione del Padova, con Dezi che sciupa da buona posizione all'84' e soprattutto Russini all'88', che non sfrutta un errore marchiano dell'esperto Carboni e per poco non beffa in uscita Roberto. In tema grandi occasioni sprecate, si iscrive alla lista anche Bongiorni al 90'. Errore di comunicazione tra Delli Carri e Donnarumma, ma a porta sguarnita Bongiorni non regala il colpaccio ai Lupi.

Questo il tabellino della sfida del Casée:

LUPARENSE FC-CALCIO PADOVA 0-0

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORI

LUPARENSE FC (4-2-3-1)

Roberto 6; De Zen 6, Carboni 6,5, Modesti 6,5 (dal 22' s.t. Puca), Colazzilli 6 (dal 22' s.t. Blesio); Grandis 6, Marino 6 (dal 35' s.t. Ferrara s.v.); Schimmenti 6,5 (dal 15' s.t. Bongiorni), Leveque 6,5 (dal 35' s.t. Pozzolo s.v.), Bigonzoni 6,5 (dal 15' s.t. Vetere); De Cerchio 7 (dal 22' s.t. Cancello)

PANCHINA Ballato, Rossi, Carossa, Cavinato, Mason, Hasani

ALLENATORE Tommaso Coletti 6,5



CALCIO PADOVA (3-5-2)

Zanellati 6,5 (dal 27' s.t. A.Donnarumma 6); Belli 5,5 (dal 27' s.t. Ilie 6), Crescenzi 6, Delli Carri 6,5; Kirwan 6, Varas 5,5, Radrezza 6, Dezi 5,5, Fusi 6; Bortolussi 5,5 (dal 1' s.t. De Marchi s.v.; dal 7' s.t. Franchini 6), Russini 6,5

PANCHINA Rossi, Bacci, Leoni, Liguori, Grosu,

ALLENATORE Vincenzo Torrente 6

ARBITRO Scalabrin di Padova 6

ASSISTENTI DI LINEA Torrisi-Pegoraro

AMMONITI Marino (L), Franchini (P) per gioco scorretto

NOTE 500 tifosi circa. Tiri in porta 3-5. Tiri fuori 1-3. In fuorigioco 3-2. Angoli 5-5. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 2’