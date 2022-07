Calcio, lo Spezia batte 1-5 il Padova in amichevole

Squadra in casa

Squadra in casa Calcio Padova

Sarà anche calcio d'estate, ma le prime impressioni sono buone. Nonostante la larga sconfitta: lo Spezia, che milita nel campionato di serie A, batte 1-5 il Padova nell'amichevole disputata nella serata di oggi, mercoledì 27 luglio, allo stadio Euganeo.

La cronaca

I Biancoscudati partono subito forte, ma sono i liguri ad andare in vantaggio al sesto minuto con Caldara, che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo beffa Donnarumma. Il Padova non ci sta e trova il pareggio al minuto 17 con un rocambolesco autogol di Sala, ma lo Spezia dopo otto giri di lancette ritorna avanti con Strelec, che a tu per tu con Donnarumma lo trafigge con un preciso diagonale. Nella ripresa lo Spezia cala il tris con Podgoreanu, ma i biancoscudati colpiscono un palo con il giovane Miccoli. Nel recupero a segno Agudelo e Antiste, che fissano il risultato sull'1-5.