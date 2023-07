Calcio, prima sgambata dell'anno per il Padova: contro il Real Vicenza termina 5-0

Si è conclusa sul risultato di 5-0 la sfida tra il Calcio Padova e il Real Vicenza (formazione non iscritta ad alcun campionato e formata da giocatori senza contratto) disputata sul campo di Sottocastello a Pieve di Cadore.

Formazioni

I biancoscudati partono con Donnarumma in porta a difesa dei pali, Delli Carri, Ilie e Crescenzi in difesa, Villa e Capelli sugli esterni, Radrezza, Dezi e Varas a centrocampo, Liguori a supporto di Bortolussi. In panchina a disposizione il portiere Zanellati, i difensori Leoni, Calabrese, Kirwan e Boi, i centrocampisti Defise (in prova), Fusi, Cretella, Franchini e Bacci come centrocampisti, De Marchi e Ghirardello come punte. Differenziato per Belli, Russini ed il giovane Susanu. Il Real Vicenza schiera dal 1° minuto Fortin tra i pali, Wolf, Bukureki, Casariego, Marchesan, Tozzo, Anana, Papadimitru, Costa, Banin e Sthylla, allenati da Mister Zenorini. Nella ripresa entrano in campo Macagno, Ajana, Rumiz, Wilkes, Varkatzos, Tosco, Paiteris, Kmensah, Enyan, Bertilototti, Steinke, Williams, Tsopoulidis, Murillo, Hoti, Essindi e Ahimada.

Primo tempo

Al 4º Villa mette al centro dalla sinistra, colpo di testa di Bortolussi respinto da Fortin. Un minuto dopo Liguori sigla il primo gol della stagione di destro sul palo lontano. Al 7º Delli Carri sfiora il raddoppio di testa, palla sul fondo. Al 9º ancora Liguori realizza un penalty che si era procurato. Radrezza e Dezi ci provano dalla distanza, conclusioni sul fondo. Bortolussi, Liguori e Capelli mancano la terza marcatura di un soffio. La prima frazione termina 2-0 con Liguori che manca di pochissimo la tripletta personale.

Secondo tempo

Nella ripresa il Padova schiera Zanellati in porta, Calabrese, Leoni, Kirwan, Defise, Fusi, Franchini, Bacci e Cretella, De Marchi e Ghirardello davanti. Padova vicino alla terza marcatura con Fusi, De Marchi e Ghirardello nei primi minuti di gioco. Cretella all’11° prova la bordata, parata a terra da Macagno. Al 12° De Marchi colpisce in controbalzo superando in uscita l’estremo difensore. Al 19° Ghirardello prova la staffilata, palla deviata in angolo, due minuti dopo De Marchi sfiora di un soffio la traversa con un tocco sotto in pallonetto. Al 31° ancora De Marchi si libera al tiro, trovando il portiere avversario in grande spolvero. Al 40° rete annullata a Cretella per offside. Al 43° Ghirardello raccoglie un suggerimento su sgroppata di Fusi sulla destra e mette in rete. Al 46° De Marchi realizza la sua personale doppietta chiudendo il risultato sul 5-0 finale.