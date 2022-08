Calcio, il Padova batte 1-0 il Rimini in amichevole: la decide Dezi su rigore

In una parola? Soporifera: è terminata 1-0 l'amichevole tra Padova e Rimini giocata nel pomeriggio di oggi, domenica 7 agosto, allo stadio Euganeo e che verrà ricordata per le pochissime occasioni da gol.

La cronaca

Bisogna infatti aspettare il 42esimo minuto per vedere un tiro in porta, con Kirwan che scalda le mani a Galeotti. Nella ripresa è il Rimini a partire meglio, creando tre occasioni in dieci minuti con Sereni, Piscitella e Delcarro. Al 78esimo il lampo improvviso: Pasa atterra Piovanello, l'arbitro indica il dischetto e dagli undici metri Dezi spiazza Galeotti portando in vantaggio i biancoscudati. Negli ultimi dieci minuti la partita si vivacizza ma senza nuovi gol, con il Padova che torna dunque alla vittoria.