Amichevole, Este a testa alta al Penzo contro il Venezia

Il Venezia ha superato in amichevole l'Este di mister Pagan allo stadio Penzo con il risultato 4-1. Nel primo tempo vantaggio padovano con Menato al 25'. Punteggio rovesciato da Novakovich e Tessmann in un minuto tra il 40' e 42'. Nel secondo tempo ancora a segno i lagunari con Andersen al 17' e ancora Novakovich al 32'. In casa Venezian assenti i nazionali Carboni, Joronen, Pohjanpalo, Ellertsson ed Hristov, oltre gli infortunati Jajalo e Beghetto.

Per la squadra estense una buona gara, soprattutto nella prima frazione, con il solito Menata sugli scudi.