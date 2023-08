Amichevoli: Campodarsego poker all'Albignasego, all'Este il Memorial Bertocco

Sabato caldo per le padovane di Serie D. Non solo il pareggio di prestigio della Luparense contro il Padova, ma anche le vittorie di Campodarsego ed Este. Partiamo dal Campodarsego che si conferma anche al Montagna contro l'ambizioso Albignasego di Vecchiato, tra le possibili outsider del girone A del campionato Eccellenza.

4 a 0 per gli uomini di Masitto, con tutte le reti siglate in poco più di 11' tra il trentunesimo e il quarantaduesimo del primo tempo. Dopo lo sostanziale equilibrio iniziale, il rigore sbagliato di Chinellato per il Campodarsego al 28' è lo spartiacque della gara. I biancorossi sento l'odore del sangue, l'Albignasego si affloscia e tre minuti dopo a sbloccare la contesa è sempre dal dischetto Chinellato, dopo un fallo ai danni di Cupani. Le punte del Campo si muovono bene e sessanta secondi dopo c'è il raddoppio con Mosti e due minuti dopo ci pensa Cupani a fare il tris su assist di Diarrassouba. La slavina biancorossa si placa al 42', quando Cocola firma il definitivo poker. Nella ripresa c'è lo spazio per il quinto gol con Cocola e Roverato, ma la mira non è delle migliori. Il Campo continua nella sua marcia e domani altro test in famiglia per i biancorossi. La marcia al debutto nel primo turno in Coppa Italia del 3 settembre contro l'Adriese continua.

Questa la formazione iniziale della squadra di Masitto: