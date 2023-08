L'Este è già pronto per la Coppa Italia, 2-0 in amichevole al Montebelluna

Bastano due lampi dei nuovi acquisti estici, il difensore centrale Maset e l'ex Campodarsego Guitto, per assicurare la vittoria all'Este contro il Montebelluna, nell'ultimo test match pre Coppa Italia.

Partita piena di buoni spunti per mister Pagan, che mantiene la porta inviolata, gestisce i ritmi del possesso, concedendo poco ai trevigiani e trovando i gol in maniera meritoria.

Dopo il felice 8-1 contro il Padova Under 17 di mercoledì, altro buon test in vista dell'esordio ufficiale stagionale in Coppa Italia Serie D contro l'Union Clodiense Domenica 3 Settembre a Chioggia, e di valore contro una squadra che sarò rivale dei giallorossi anche in campionato.