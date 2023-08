Troppo Arzignano per la Luparense, Campodarsego così così con il Venezia Primavera

Domenica di ultimi test amichevoli per Luparense e Campodarsego, prossime al debutto in Coppa Italia domenica 3 settembre, rispettivamente contro Mestre ed Adriese, e sicure protagoniste del campionato di Serie D girone C.

Sconfitta senza appello per la squadra di Coletti contro l'Arzignano (Serie C girone A). Netto il 3 a 0 dei vicentini, con grande protagonista uno scatenato Parigi, autore di una doppietta. Lunghi, nel finale, sigla il tris. Rispetto alla gara contro il Padova, due le variazioni nell'11 di partenza di Coletti: Puca al centro della difesa al posto di Modesti e Cancello per l'ottimo De Cerchio visto contro i biancoscudati. Ancora lavori in corso a San Martino di Lupari, sfortunati al 17' del primo tempo con il palo di Grandis.

Questo il tabellino della amichevole tra Arzignano e Luparense

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Raina (1’ st Boseggia), Molnar, Lakti (1’ st Barba), Balde (1’ st Cazzadori 43’ Canato), Bordo (1’ st Casini), Gemignani (1’ st Bernardi), Zanon (1’ st Lunghi), Piana, Parigi (1’ st Grandolfo), Antoniazzi (18’ st Centis), Davi (18’ st Cariolato). All. Bianchini.

LUPARENSE: Roberto, De Zen (32’ st Marrone), Blesio (12’ st Colazzilli), Puca, Carboni, Grandis, Vetere (1’ st Bigonzoni), Marino (36’ st Ferrara), Cancello (12’ st De Cerchio), Leveque, Bongiorni (1’ st Schimmenti). All. Coletti.

DIRETTORE DI GARA: Bordin sez. Bassano del Grappa

RETI: 2’ pt Parigi, 45’ pt Parigi (su rigore), 40’ st Lunghi

Se Atene piange, Sparta non ride. Il Campodarsego si fa fermare sul pari dalla Primavera del Venezia. Biancorossi avanti nel primo tempo e raggiunti a 18’ dalla fine. Gara molto equilibrata, con un palo lagunare al 20' e poi sbloccata al 22' del primo tempo del neo acquisto Sylla, alla seconda rete di fila della sua estate padovana. I giovani lagunari non ci stanno, reagiscono in maniera veemente e trovano il pari nella ripresa al 27' con Tavernaro. Nel finale si mette in mostra il giovanissimo portiere del Campo, Minozzi, che salva il risultato con un paio di ottimi interventi.