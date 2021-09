Serie D, amichevoli vincenti per Luparense ed Este

Ultimi allenamenti congiunti per due delle tre compagini inserite nel girone C della Serie D. Per i Lupi test di prestigio con il Vicenza Primavera, mentre i giallorossi alle prese con il San Martino Speme.

Si scaldano i motori in vista dell'avvio ufficiale della stagione tra i dilettanti. Per la Serie D tempo di amichevoli, con Este e Luparense, due delle tre compagini patavine del Girone C oltre al Campodarsego, impegnate sul campo nella giornata di sabato

Dopo l'allenamento congiunto di mercoledì contro i veronesi del Sona, un altro appuntamento per i giallorossi, alle prese con l'inserimento del neo arrivato Altuna in mezzo al campo. L'Este di mister De Mozzi è sceso in campo ieri alle 17.00 al Comunale di Borgo Vittoria contro l'ACD San Martino Speme per l'ultima gara prima dell'inizio ufficiale della stagione. 3 a 2 il risultato per i giallorossi con i gol di Taiwo, Boix e Lucci.

Test di prestigio anche per la Luparense Calcio, ieri alle 11:00 ad Arsego contro il Vicenza Primavera. 4 a 2 lo score per la squadra di mister Zanini, che può ritenersi molto soddisfatto della prestazione contro i berici. Lupi in avanti all'8' del primo tempo con Rivi, anche se poi vengono ripresi in un battito di ciglia dal rigore di Favero. Nella seconda parte della prima frazione si scatena Rabbas, autore di una doppietta. Nella ripresa c'è il tempo per il poker di Beccaro, prima del gol di Malik per i biancorossi a fissare sul definitivo 4 a 2.

