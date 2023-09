Amichevoli, al Monselice il Memorial Sandonà Zecchinato

Un altro triangolare si tinge di biancorosso: il Monselice vince anche il «Memorial Sandonà-Zecchinato» piegando Casalserugo Maserà e Piovese e si appresta a vivere il debutto in campionato con una certezza: per l'ascesa in Eccellenza la squadra di Antonioli reciterà un ruolo da protagonista sino alla fine.



Sarà anche calcio d'estate, ma agli impianti sportivi di Maserà il Monselice ha fatto vedere cose molto interessanti. Segnali contrastanti, ma non preoccupanti, dalla Piovese, probabilmente la favorita numero 1 del girone C del campionato Promozione, lo stesso del Monselice. Gli uomini di Graziano, dopo aver vinto la gara inaugurale del torneo per 2 a 1 sul Casalserugo Maserà, sono usciti sconfitti dall'incrocio finale con il roster di Antonioli, vincitori per 1-0 con un lampo del giovane Leonardo Buja. Nella seconda gara netto il 3 a 0 del Monselice sui padroni di casa grazie ad una bella doppietta di Marco Zanardo e ad una rete del giovane Andrea Bettonte.