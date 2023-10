Aquilani: "Cittadella tosto, il nostro campionato non inizia contro di loro"

Se per Gorini la sosta della nazionali è stata deleteria, con le assenze di Baldini, Frare e Tessiore, oltre i lungodegenti Cecchetto e Sottini, per il Pisa che si rituffa nel torneo cadetto l'occasione è stata propizia per recuperare tanti uomini in vista della sfida di sabato 21 ottobre alle 14, all'Arena Garibaldi. Obiettivo principale in casa pisana? Ritrovare il successo interno che manca addirittura da sette mesi.

"Vignato sta bene, Arena in dubbio"

Mister Alberto Aquilani introduce la partita così: «Stiamo bene. Anche i nazionali sono rientrati carichi e motivati e soprattutto senza alcun acciacco. La sosta ci è servita per lavorare sodo su tutti gli aspetti che nelle prime otto partite del campionato hanno funzionato meno. Stiamo migliorando in consapevolezza, in solidità, in brillantezza mentale: ho visto un gruppo unito, convinto di proseguire sulla strada dell'approccio tattico intrapreso da questa estate». Il tecnico nerazzurro si focalizza sul Cittadella: «Siamo consapevoli di affrontare una squadra tosta, tra le più identificative di questa categoria. Abbiamo preparato la sfida al meglio, mettendo in campo tutto il nostro percorso di lavoro e cercando di vedere miglioramenti. Dobbiamo sforzarci di non soffermarci esclusivamente sul dato delle zero vittorie casalinghe e del digiuno lungo sette mesi. Al centro del nostro orizzonte deve esserci la qualità del gioco, la volontà di incidere in ogni momento della gara. Se facciamo le cose provate e riprovate in allenamento, i risultati arrivano. Ne siamo tutti convinti e consapevoli. Il campionato non inizia contro il Cittadella, contro i granata lo proseguiamo, cercando di migliorare».

Sui singoli: «Vignato ha risolto il problema fisico che lo aveva fermato due settimane fa». Sulla via del pieno recupero anche «Alessandro Arena: è rientrato in gruppo e sta recuperando gradualmente la condizione. Anche Gliozzi sta molto meglio e ha completato la parte della riatletizzazione. Adesso gli servono altri giorni per ritrovare la condizione fisica necessaria per essere utile anche durante la partita: ne è consapevole e lavora sodo per questo obiettivo».