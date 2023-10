Il Dal Molin è biancoscudato, ma che sofferenza! Bortolussi e Capelli riportano in vetta il Padova

Bastano nove minuti al Padova per tingere di biancorosso il Dal Molin, conquistando per 2 a 1 il derby contro l'Arzignano, valido per la nona giornata del campionato. Gara ostica e talvolta agnostica, decisa dai cambi di Torrente. Non è un caso che sono proprio due subentrati, Favale e Kirwan, a firmare gli assist per le reti di Bortolussi e Capelli. Il rigore finale di Grandolfo spaventa il giusto i 427 tifosi padovani giunti in terra vicentina per assistere alla conquista di tre punti da grande squadra. Anche da vittorie del genere, sofferte, sudate, perché no, anche un pizzico fortunate, passano le grandi cavalcate verso la Serie B.

Onore all'Arzignano, che termina la gara in 9 in evidente crisi di nervi, ma che per almeno un tempo mette alla dura prova la capolista. Eh si, perché quest'affermazione proietta il Padova in cima al girone A del campionato di serie C con 4 punti di vantaggio su Triestina, Pro Vercelli e Virtus Verona e ben 6 sul Vicenza e Renate, prossimo avversario proprio dei biancoscudati. L'unica competitor al momento incollata ad un punto agli uomini di Torrente è il Mantova, vittorioso per 2 a 1 nella gara delle 18:30 contro il Novara.

ORGANIZZAZIONE BERICA. Nessuna sorpresa per Torrente, mentre Bianchini preferisce la velocità di Keita alle spalle di Cazzadori e Parigi con una mediana molto muscolare composta da Bordo, Casini e Barba. Scelta saggia, perché l'Arzignano entra subito in clima derby. Forse anche fin troppo con Casini ammonito dopo appena 28 secondi per un tranvata ai danni di Fusi. Il Padova soffre la superiorità numerica in mezzo al campo dell'Arzignano, con Radrezza schermato da Keita, Fusi e Varas costantemente all'inseguimento di Barba e Bordo e Casini sempre libero di dettare i tempi della manovra. eppure la prima occasione al Dal Molin è sui piedi di De Marchi all'8', ma il suo tiro è alto. Sembra il preludio di una gara all'attacco del Padova, ma la cronaca dice altro.

PUGILE SUONATO. Al 14' Cazzadori, classe 2004 molto interessante in prestito dall'Hellas Verona, incrocia di poco alto dal centro destra dell'area di rigore. L'allarme si alza d'intensità cinque minuti dopo quando Donnarumma non combina la più classifica delle frittate su un cross di facile lettura da destra di Davì. Il portiere ex Milan allontana in qualche maniera il pallone proprio sui piedi di Bordo, che calcia di prima ma Delli Carri sulla linea è un baluardo insuperabile ed allontana la sfera trova il salvataggio sulla linea di Delli Carri. Parigi, due giri di lancette dopo lo spavento Donnarumma, coglie la traversa con una conclusione da posizione defilatissima dalla sinistra. Il Padova sembra un pugile suonato, ma ha il grande pregio di restare in piedi ed affrontare la furia berica stringendo i denti.



IL ROSSO DI CASINI, L'OCCASIONE DI DAVÌ. Keità al 25' non trova la porta con il piatto destro da ottima posizione, mentre ci sono finalmente segnali di Padova al 30', anche se De Marchi non gestisce al meglio un ottimo 4 contro 3 in contropiede. Finalmente c'è una partita. Donnarumma fa fede al suo nome e tra il 33' e il 40' si traveste da San Antonio salvando tre volte su Casini, Bordo e Parigi. Tre interventi da campione che tengono in vita il Padova, e al 42' ecco il crocevia della gara: Casini stende ingenuamente Varas in mezzo al campo, ricevendo il secondo giallo. Bianchini non fa una piega, confermando il 4-3-2 con Keita in versione mezzala guastatrice anche nella ripresa. E la mossa per poco non paga dividendi, perché al 47' Davì davanti a Donnaurmma sciupa l'ennesima grossa chance della partita.

CI PENSA VINCENZO. Con la superiorità numerica il Padova cuoce a fuoco lento l'Arzignano e poi Torrente con l'ingresso di Favale mette il primo mattoncino al derby vincente dei biancoscudati. Il numero 30 entra al posto di un discontinuo Villa e dopo nemmeno due minuti scodella dalla sinistra la palla giusta per il colpo di testa di Bortolussi, imparabile per Boseggia. Per il 20 del Padova quarta rete di fila in campionato, la quinta nelle ultime. Parteciperà il giusto alla manovra, ma in area di rigore Bortolussi è il bomber che negli ultimi anni è sempre mancato a questa squadra. L'Arzignano traballa, Torrente estrae dal cilindro l'ingresso di Kirwan per De Marchi, avanzando Capelli in attacco. Altra scelta vincente, perché in occasione del secondo gol è proprio il neozelandese a servire a rimorchio Capelli, che con un preciso rasoterra non lascia scampo all'Arzignano. Sul 0-2 i biancoscudati si rilassano incosciamente e l'Arzignano riprende fiato con l'ingresso di Grandolfo. L'ex enfant prodige del Bari all'86' realizza un rigore molto discutibile assegnato da Cherchi per un presunto atterramento di Cazzadori da parte di Crescenzi. Gli ultimi minuti sono in apnea e l'Arzignano chiude la gara in 9 dopo la follia di Cariolato ai danni di Favale. Un fallo tanto inutile che di fatto fa scorrere i titoli di coda su questo derby targato Padova.



Questo il tabellino del Dal Molin:

ARZIGNANO-PADOVA 1-2

FINE PRIMO TEMPO 0-0



MARCATORI Bortolussi (P) al 17' s.t., Capelli (P) al 26' s.t., Grandolfo (A) su rigore al 41' s.t.

ARZIGNANO (4-3-1-2)

Boseggia 6; Davì 5,5 (dal 29' s.t. Cariolato 4,5), Molnar 5,5, Piana 5,5, Bernardi 5,5 (dal 29' s.t. Gemignani 6); Bordo, Casini 4, Barba 6 (dal 33' s.t. Zanon s.v.); Keita 6,5; Cazzadori 6, Parigi 6 (dal 33' s.t. Grandolfo 6,5)

PANCHINA Pigozzo, Raina, Lunghi, Campesan, Canato

ALLENATORE Bianchini 6

PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 7; Delli Carri 6, Crescenzi 6, Belli 6 (dal 35' s.t. Granata s.v.); Capelli 6,5, Fusi 5,5 (dal 15' s.t. Dezi 6), Radrezza 6, Varas 6 (dal 35' s.t. Bianchi s.v.), Villa 5,5 (dal 15' s.t. Favale 7); Bortolussi 6,5, De Marchi 5,5 (dal 25' s.t. Kirwan 7)

PANCHINA Zanellati, Mangiaracina, Montrone, Calabrese, Beccaro, Tiveron

ALLENATORE Torrente 7



ARBITRO Cherchi di Carbonia 6

ASSISTENTI Renzullo 6 - Starniti 6

ESPULSO Casini al 42' p.t. (per doppia ammonizione, entrambi per gioco scorretto), Cariolato al 48' s.t. per gioco scorretto



AMMONITI Fusi (P), Cazzadori (A), Molnar (A) per gioco scorretto

NOTE paganti 1065, 427 ospiti. Tiri in porta 9-4. Tiri fuori 3-0. In fuorigioco 1-2. Angoli 3-4. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 6’