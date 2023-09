Pava-gol non basta, harakiri Campodarsego al 94' con l'Atletico Castegnato

Nella seconda giornata del campionato di Serie D girone C, all'ultima curva il Campodarsego butta via tre punti praticamente già in saccoccia e torna dalla trasferta contro l'Atletico Castegnato con il risultato di 1-1. Super beffa per gli uomini di Masitto, ripresi quasi sul gong, al 49' della ripresa, da una conclusione di Scalmana deviata sfortunatamente dal neo acquisto Bajic alle spalle di Cazzaro. Rimpianti a iosa, ma è anche da queste situazioni che una squadra giovanissima come il Campodarsego può crescere più rapidamente e fortificata.

Giornata ancora da incorniciare, almeno dal punto di vista personale, per il golden boy del girone C, il classe 2005 Andrea Pavanello, ancora in rete anche nel bresciano. Dopo aver timbrato il cartellino al debutto con il Mori, il canterano biancorosso si è ripetuto anche nel pomeriggio su cross dalla destra del solito ed imprendibile Diarrassouba. Un gol frutto di opportunismo, intelligenza e soprattutto scaltrezza. La speranza dei tifosi del Campo è quella di godersi ancora per tanto le marcature di questo giovane pieno di qualità, ma la strada tracciata da Cogo dell'Este lo scorso gennaio, approdato alla Lazio, non sembra così improbabile.

Questo il tabellino della gara:

ATLETICO CASTEGNATO-CAMPODARSEGO 1-1

ATLETICO CASTEGNATO: Malaguti, Menni (30’ st Maspero), Soragna, Tirelli (40’ st Zaglioli), Esposito, Pesanti, Randazzo, Costanzo (50’ st Belotti), Scalmana, Rusconi (29’ st Tzvetkok), Gannouni. Allenatore: Giovanni Ivano Guerra.

CAMPODARSEGO: Cazzaro, Oneto (6’ st Bajic), Ballan, Casella (14’ st Duse), Mosti, Gerevini, Cocola (1’ st Chinellato), Demo, Pavanello, Diarrassouba (21’ st Sylla), Cupani (35’ pt Prevedello). Allenatore: Cristiano Masitto.

ARBITRO: Fernia di Locri.

RETI: 17’ pt Pavanello, 49’ st Scalmana.

NOTE: Ammoniti: Rusconi, Esposito, Pesenti nell’Atletico Castegnato; Cupani, Oneto, Chinellato, Duse nel Campodarsego. Angoli: 3-1 per l’Atletico Castegnato. Recupero: 2’ e 7’.