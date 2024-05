Playoff C, aumenta la capienza dell’Euganeo per il derby di sabato: 9.725 posti

Si è riunito oggi pomeriggio in Prefettura il Comitato Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo che ha esaminato la questione della capienza dello stadio Euganeo in occasione dei prossimi incontri per i play off di Serie C nei quali è impegnato il Calcio Padova

Il sindaco di Padova e Presidente della Provincia sottolinea: “Ringrazio il viceprefetto Luigi Vitetti e il questore Marco Odorisio per la grande attenzione al tema capienza dello Stadio Euganeo e sono molto contento che sia stata confermata, per tutte le partite dei play off che il Padova giocherà in casa, la capienza totale di 9.725 posti. Di questi, 1.500 saranno riservati ai tifosi ospiti e i rimanenti 8.225, saranno a disposizione dei tifosi biancoscudati suddivisi tra le tribune est, ovest e la curva”. In questo modo è assicurato un numero di posti adeguato a disposizione dei sostenitori del Calcio Padova, in questa fase cruciale del campionato che tutti ci auguriamo si concluda con la promozione in serie B.