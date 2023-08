Bari-Cittadella, le 5 curiosità imperdibili della 3°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Bari-Cittadella, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie BKT 23-24:

? Il Bari ha vinto esattamente la metà delle partite giocate contro il Cittadella in Serie B: nove successi in 18 incontri di regular season, con sei pareggi e tre sconfitte (due delle quali nella stagione 2016/17) a completare il quadro. L’unica vittoria esterna del Cittadella contro il Bari in Serie B è arrivata proprio nel mese di agosto: 2-1 alla prima giornata del campionato 2016/17 – a firmare i tre punti per i veneti le reti in due minuti di Pascali (53’) e Litteri (55’).

? Il Bari non ha subito gol nelle prime due partite disputate in questo campionato e non mantiene la porta inviolata nelle prime tre gare stagionali di Serie B dal 1986/87.

? Il Cittadella ha perso l’ultima partita di campionato, contro il Parma, e non subisce due sconfitte di fila in Serie B da dicembre 2022 (quattro in quel caso, la prima delle quali incassata proprio contro il Bari).

? Il Cittadella è la squadra che ha effettuato più recuperi alti in questo campionato: 22, di cui tuttavia solo tre hanno portato a una conclusione, mentre Alessio Vita è il giocatore che finora in questo campionato ha creato più occasioni per i compagni (nove).

? Davide Diaw ha segnato contro il Cittadella, il 30 dicembre 2016, il suo primo gol in Serie B, con la maglia della Virtus Entella. L’attaccante del Bari, dopo aver trovato la rete nelle prime due sfide contro la formazione veneta, è rimasto però a secco nei sette incroci successivi con i veneti nel campionato cadetto.