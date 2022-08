Calcio Padova, un acquisto e una cessione per i Biancoscudati

Uno arriva, l'altro se ne va: porte girevoli in casa Calcio Padova, dove il mercato continua a farla da padrone.

Acquisto

Il colpo in entrata serve a rinforzare la difesa: è stato infatti acquistato a titolo definitivo (contratto biennale) Francesco Belli, 28enne proveniente dal Bari che ha vestito anche la maglia della Virtus Entella e del Pisa.

Cessione

Per quanto riguarda le cessioni, invece, saluta Simone Della Latta: il centrocampista si accasa alla Carrarese, chiudendo così la sua esperienza con il Biancoscudo con 93 presenze e 19 gol.

Amichevole

Ma si parla anche di calcio giocato: la società di viale Nereo Rocco ha infatti fissato per domenica 7 agosto alle ore 18.30 un'amichevole allo stadio Euganeo contro il Rimini, che al pari del Padova milita in serie C: per l'occasione il biglietto d'ingresso costerà un euro.