Calcio, per Padova-Palermo apre in extremis anche la Gradinata Est: 2.265 biglietti a disposizione

Il Calcio Padova comunica che dalle ore 12 di sabato 4 giugno sarà aperta la vendita dei tagliandi riservati al settore Gradinata Est dello Stadio Euganeo per la gara Padova-Palermo di domenica 5 giugno alle ore 21.

Biglietti

I 2.265 tagliandi saranno in vendita dalle ore 12:00 sul canale web https://padovacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket (puoi trovare il punto vendita più vicino a questo link). L’acquisto dei tagliandi per la Gradinata Est sarà riservato esclusivamente ai soli residenti nelle province di Padova, Vicenza e Venezia. Si informa che i tornelli dedicati ai possesori di biglietto settore Gradinata Est saranno il varco H ed il varco I della Tribuna Fattori.

PREZZI:

Settore Intero Ridotto* GRADINATA EST €. 7,00 + d.p. e commissioni €. 5,00 + d.p. e commissioni

*Ridotto per: donne, under 15, over 65