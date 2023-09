Branca teletrasporta il Cittadella in paradiso!

Branca regala una notte da sogno al Cittadella. Nella quinta giornata di campionato gli uomini di Gorini sfoderano la migliore prestazione della stagione e passano al Ferraris di Genova contro la Sampdoria di Pirlo con il risultato di 2 a 1. Blucerchiati impantanati nei bassifondi di classifica e soprattutto con il record poco edificante di 3 sconfitte casalinghe di fila in questo campionato. Per Pirlo si fa decisamente buia. Al contrario Gorini può esultare: 8 punti dopo 5 partite sono un bottino decisamente esaltante per una squadra che quest'anno promette decisamente bene.

CHE OCCASIONI PERSE! Anche questa volta, dopo Venezia, il Cittadella parte forte e Pittarello ha la palla buona al 1'. Disimpegno errato di Stankovic e l'ex Feralpisalò non ci pensa due volte e spara verso la porta, ma il figlio d'arte di Dejan rimedia con una bella respinta. Il Ferraris nei primi 20' sembra il Tombolato, con la squadra granata Nel primo tempo la gara vive di fiammate, tutte della squadra di Gorini. Come al 17', ancora con Pittarello e ancora una volta Stankovic si supera. Quattro minuti dopo è Vita che si divora il possibile vantaggio, con un rigore in movimento dopo un mezzo flipper in area di rigore.

LA GUMINA GOL. Scampata la buriana, la squadra di Pirlo inizia a prendere campo. I due esterni offensivi e Verre prendono il controllo della situazione e soprattutto Pedrola sulla destra è un brutto cliente per Giraudo, tanto che al 34' Frare si deve immolare sul catalano per evitare guai peggiori alla porta di Kastrati. Al netto del predominio territoriale doriano, grosse occasioni non si segnalano, fino al 43', quando Verre butta un pallone al centro e trova La Gumina, che con una mossa da pivot cestistico si gira sul piede perno e con un tocco di destro beffa Kastrati.

SUBITO PARI, POI IL CAPITANO. L'ingresso di Carissoni cambia subito la gara. È proprio dal piede dell'ex Latina che sgorga il cross del pareggio a firma di Magrassi, abile ad anticipare sul primo palo Giordano a freddare di mancino l'incolpevole Stankovic. Seconda rete stagionale per l'ex Virtus Verona dopo il centro decisivo contro l'Empoli in Coppa Italia. Dopo il pari il Citta gioca sulle ali dell'entusiasmo. Stankovic smentisce i critici al 59' e si supera su un piattone destro angolatissimo di Pavan da azione di calcio d'angolo. Il sorpasso è nell'aria ed arriva al 21' con l'uomo simbolo del gorinismo, Simone Branca. Il suo tiro al volo, dopo un disimpegno errato di Ghilardi è una gemma di rara bellezza che squarcia il cielo del Ferraris, mandando in depressione il tifo di casa e facendo decollare di gioia i 50 tifosi del Citta a Genova.



Questo il tabellino della gara:

SAMPDORIA-CITTADELLA 1-2

FINE PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI La Gumina (S) al 43' p.t.; Magrassi (C) al 4' s.t., Branca (C) al 21' s.t.

SAMPDORIA (4-3-3)

Stankovic 6,5; Depaoli 6, Ghilardi 5, Murru 5,5, Giordano 5 (dal 28' s.t. Barreca 5,5); Kasami 5,5 (12' s.t. Girelli 5,5), Ricci 5 (28' s.t. Ronaldo Vieira 5,5), Verre 6; Pedrola 6, La Gumina 6,5 (dal 28' s.t. Delle Monache 5,5), Borini 5

PANCHINA Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Malagrida, Yepes, Gonzalez, Lemina

ALLENATORE Pirlo 5

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 6,5, Pavan 6,5, Frare 5,5, Giraudo 5,5 (dal 1' s.t. Carissoni 7); Vita 6, Branca 7 (dal , Amatucci 5,5 (dal 17' Mastrantonio 6); Tessiore 6,5; Pittarello 6 (dal 29' s.t. Maistrello 6), Magrassi 6,5 (dal 17' s.t. Pandolfi 6)

PANCHINA Maniero, Angeli, Rizza, Carriero, Kornvig, Danzi, Cassano

ALLENATORE Gorini 7,5

ARBITRO Gualtieri di Asti 6

ASSISTENTI Preti 6-Bottegoni 6

AMMONITI Ricci (S), Giraudo (C), Vita (C) per gioco scorretto, per comportamento non regolamentare, per proteste

NOTE paganti 1.847 incasso 28.537; abbonati 1.767, quota di 6.838 euro. Tiri in porta 5-6. Tiri fuori 7-5. In fuorigioco 0-0. Angoli 2-4. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’