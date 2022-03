Calcio, vittoria all'ultimo respiro per il Padova: contro l'AlbinoLeffe termina 1-2

Un Calcio Padova non adatto ai deboli di cuore: i Biancoscudati vincono 1-2 a Bergamo contro l'AlbinoLeffe grazie a una doppietta di Niko Kirwan, terzino neozelandese.

La cronaca

Il primo tempo horror dei Biancoscudati è caratterizzato dal gol-lampo dei padroni di casa: bastano infatti tre minuti a Galeandro per raccogliere l'assist di testa di Cori, sfruttare il buco difensivo e battere Donnarumma. L'AlbinoLeffe non si accontenta e sfiora in quattro diverse occasioni il raddoppio, mentre il Padova si fa vedere solo al quarto d'ora, quando Nicastro colpisce un clamoroso palo. Nella ripresa i Biancoscudati scendono in campo con più decisione, tanto da trovare subito il pareggio con il neozelandese Kirwan, che pescato da Bifulco sul secondo palo stoppa la palla e lascia partire un destro su cui nulla può Pagno. Il Padova ci crede, e a metà frazione crea tre occasioni in rapida successione con Della Latta, Ronaldo e Ceravolo, che sbattono però contro i guantoni di Pagno. Il gol-vittoria arriva in pieno recupero, e a siglarlo è ancora Kirwan con un tapi-in da distanza ravvicinata: il Padova rimane a -7 dal Südtirol.