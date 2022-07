Calcio, poker servito per il Padova: sconfitto il Delfino Curi Pescara

Buona anche la seconda: in un'amichevole disputata allo stadio comunale di Rivisondoli (L'Aquila) il Calcio Padova ha sconfitto per 4-0 il Delfino Curi Pescara, squadra che milita nel locale campionato di Eccellenza. Le reti sono state siglate nel primo tempo da Russini e Piovanello e nella ripresa da Miccoli e Bifulco.

Mister Caneo

Queste le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore biancoscudato Bruno Caneo dopo l’amichevole contro il Delfino Curi Pescara: «Ho visto passi in avanti incoraggianti, ho visto rispettati i principi di gioco che stiamo curando. Sono stracontento perché c’è una trasformazione sul campo importante. Abbiamo diverse contratture con cui fare i conti, c’è un campo di allenamento abbastanza duro. De Marchi, Ceravolo, Germano, Cretella, Gagliano in questo momento non sono a disposizione, ma sono infortuni di poco conto risolvibili in 3-4 giorni. Ho chiesto che venissero innescate le punte in modo da sollecitarle nel modo migliore. Ho visto cose che fanno ben sperare, poi si vedrà quando gli allenamenti diventeranno meno duri. Ghirardello si sta dimostrando un calciatore importante, mi è piaciuto anche Cabianca. Sono tutti ragazzi che ci stanno dando dentro, senza timori reverenziali. Siamo molto avanti rispetto alla tabella di marcia che mi ero proposto. C’è disponibilità, attenzione e voglia di migliorare. Voglio gente che quando perde palla vada alla riconquista. Servono un difensore e un centrocampista, mentre in attacco ci siamo quasi. Andremo a completare l’organico con profili non altisonanti, ma con giocatori di categoria adatti alla nostra idea di gioco, ragazzi vogliosi e determinati. Vincere è difficile per tutti. Riprenderemo il 26 luglio mattina e poi giocheremo con lo Spezia mercoledì 27 luglio alla sera»